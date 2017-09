iPhone X verzichtet auf Einhandmodus Reachability

Reachability-Funktion fällt beim iPhone X weg

Einhandmodus für iOS-11-Tastatur

iPhone X öffnet Kontrollzentrum von oben

Als Apple das iPhone X am Dienstag präsentierte, gehörte der fehlende Homebutton zu den auffälligsten Neuerungen des Flaggschiff-Smartphones. Da der Knopf bislang für diverse Login-, Authentifizierung- und Navigationsfunktionen zuständig war, musste Apple die Bedienung des iPhone X entsprechend über zusätzliche Display-Wischgesten ergänzen. Allem Anschein nach wurde im Zuge dessen die Reachability-Funktion, mit der Anwender die Displayanzeige kurzzeitig für eine bessere Einhandbedienung nach unten ziehen konnten, gestrichen.Bis zum Erscheinen des iPhone 6 im Jahr 2014 betonte Apple stets einen großen Vorteil, den das vergleichsweise kleine 4-Zoll-Display früherer iPhone-Modelle gegenüber schon damals weitaus größeren Android-Boliden bot: die problemlose Einhandbedienung. Während diverse Bedienfunktionen ab einer Smartphone-Größe von 4,7 oder 5 Zoll nur noch mit zwei Händen praktikabel umzusetzen sind, ist die Bildschirmdiagonale von 4-Zoll-Geräten für viele Nutzer noch klein genug, um mit dem Daumen die gesamte Displayfläche zu erreichen.Um das Einhand-Bedienkonzept zumindest rudimentär auf größere iPhones zu übertragen, integrierte Apple die Funktion Reachability in iOS. Nutzer der 4,7- und 5,5-Zoll-iPhones können den Einhandmodus durch zweimaliges Antippen (nicht Drücken) des Homebuttons aktivieren und so den Displayinhalt nach unten schieben, um an obere, zuvor mit dem Daumen nicht erreichbare Bedienelemente zu kommen.Apple scheint die Reachability-Funktion nicht für das iPhone X vorgesehen zu haben . Eine alternative Aktivierung außer über den Homebutton ist nicht bekannt, und iOS 11 birgt auch keine entsprechenden Hinweise.iPhone-X-Nutzer werden aber auf jeden Fall die Möglichkeit haben, die Tastatur für eine bessere Einhandbedienung leicht zur Seite zu schieben. iOS 11 bietet ein entsprechendes Feature, das sich über das Emoji- beziehungsweise Globus-Icon der iOS-Tastatur aktivieren lässt.Wer das iPhone X verwendet, muss sich zudem auf Bedienneuheiten einstellen. Apples Software-Chef Craig Federighi demonstrierte während der iPhone-Präsentation am Dienstag, wie Anwender des Flaggschiff-Modells an das Kontrollzentrum kommen.Statt von der Unterseite des Displays nach oben zu wischen, müssen iPhone-X-Nutzer fortan von der rechten oberen Displayecke (dem rechten Displayohr) nach unten wischen, um das Kontrollzentrum angezeigt zu bekommen. Dies ist eine weitere Einschränkung der Einhandbedienung, da der Nutzer für besagte Aktion entweder größere Verrenkungen vollziehen oder die zweite Hand verwenden muss.