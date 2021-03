iPhone X entzündet sich in der Hosentasche: Forderungen nach Schmerzensgeld

Entflammtes iPhone und überhitzte Apple Watch



Quelle: 7News

Verbrennungen zweiten Grades

Klage auf Schadenersatz und Schmerzensgeld

Apple Watch verbrennt ein Handgelenk

Lithium-Ionen-Akkus stehen zu Unrecht im Ruf, sehr leicht in Flammen aufgehen zu können. In der Vergangenheit gab es zwar immer wieder einmal Berichte über explodierte Smartphones. Angesichts der globalen Verbreitung von iPhone & Co. sowie anderen akkubetriebenen Geräten wie der Apple Watch handelt es sich bei diesen Ereignissen aber um extrem seltene Einzelfälle – von Fehlkonstruktionen wie dem Samsung Galaxy Note 7 einmal abgesehen. Die zum Einsatz kommende Technologie gilt daher gemeinhin als sicher.Die Wahrscheinlichkeit, plötzlich ein in Flammen stehendes iPhone in Händen zu halten, ist also erheblich geringer als die Chance, einen Sechser im Lotto zu landen. Allerdings gilt auch in dieser Hinsicht: Ausnahmen bestätigen die Regel. In Australien sieht sich Apple derzeit mit zwei Klagen konfrontiert, in denen es um ein brennendes iPhone und eine überhitzte Apple Watch geht. Das berichtet der in Sydney beheimatete Fernsehsender 7News Ein Vorfall ereignete sich bereits im Jahr 2019, landet jedoch erst jetzt vor Gericht. 7News zufolge saß der Wissenschaftler Robert De Rose am Schreibtisch, als er plötzlich einen Schmerz am Bein verspürte und ein zischendes Geräusch vernahm, welches seinen Ursprung in einer Hosentasche hatte. Als er sein etwa ein Jahr altes iPhone X herauszog, drang schwarzer Rauch aus dem Gerät. De Rose erlitt Verbrennungen zweiten Grades am Oberschenkel. Darüber hinaus hatte das entflammte Smartphone Löcher in seine Hose gebrannt.Robert De Rose informierte Apple nach eigenen Angaben umgehend über den Vorfall. Das Unternehmen reagierte jedoch nicht auf seine Meldung. Daraufhin schaltete der in Melbourne ansässige Wissenschaftler die Anwaltskanzlei Carbone Lawyers ein, welche jetzt eine Klage auf Schadenersatz und Schmerzensgeld beim zuständigen Gericht einreichte. Welchen Betrag De Rose von Apple erstreiten will, ist nicht bekannt.Die Anwaltskanzlei teilte darüber hinaus mit, dass sie einen weiteren Mandanten in einer Klage gegen den iPhone-Konzern vertritt. Der ebenfalls in Melbourne beheimatete Mann gibt an, dass seine Apple Watch plötzlich sehr heiß geworden sei. Dadurch habe er Verbrennungen am Handgelenk davongetragen. Apple hat sich bislang nicht konkret zu den beiden Vorfällen geäußert. Ein Sprecher des Unternehmens ließ lediglich verlauten, man nehme die Sicherheit der Kunden sehr ernst und werde die in den Klagen vorgebrachten Vorwürfe prüfen.