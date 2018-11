Apple untersucht Vorfall: iPhone X explodiert nach Update auf iOS 12.1

Installation von iOS 12.1 löst Feuer aus

Keine Hinweise auf Serienfehler

Apple untersucht momentan eine iPhone-Explosion, die im Zuge des Updates auf iOS 12.1 passierte. Konkret geht es um das iPhone X von Rahel Mohamad, der den Vorfall zunächst via Twitter und einiger angehängter Bilder des zerstörten Smartphones schilderte. Der Apple Support bat Mohamad darauf, sein kaputtes Gerät zur weiteren Untersuchung an das Unternehmen zu senden.Mohamad zufolge kaufte er das iPhone X im Januar und nutzte es seitdem „normal“. Dazu gehörte auch die Verwendung des originalen Apple-Kabels und -Netzteils, wenn er das iPhone auflud. Als Mohamad sein iPhone X während des Updates auf iOS 12.1 jedoch an den Strom anschloss, passierte etwas Unerwartetes.Nachdem das Update durchgelaufen war und das iPhone neu startete, wurde es plötzlich sehr heiß. Darauf ließ der Nutzer das Gerät eigenen Angaben zufolge fallen. Schnell kam dunkler Rauch aus dem Inneren des Geräts und es begann nach einer kleinen Explosion zu brennen. Zum Zeitpunkt der Explosion habe das Ladekabel nicht mehr am iPhone gehangen, so Mohamad.Der Grund für den Vorfall ist unklar. Da Apple das eingeschickte iPhone X erst noch untersuchen muss, gibt es bislang nur Spekulationen über die Ursache. Der verbaute Akku oder andere Stromkomponenten könnten etwa defekt gewesen sein.Klar ist aber etwas anderes: Bei Mohamads zerstörtem iPhone handelt es sich um einen Einzelfall, der keine Rückschlüsse auf einen eventuellen Serienfehler zulässt. iOS 12.1 ist seit mehr als zwei Wochen verfügbar und es gab noch keine anderen iPhone X-Nutzer, die über ähnliche Probleme klagten. Am wahrscheinlichsten erscheint ein Hardwaredefekt, von dem speziell Mohamads iPhone X betroffen war.