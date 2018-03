iPhone X demnächst in Kupfergold?

In den Wochen vor der Präsentation des iPhone X war bereits klar, welches Design Apple der Baureihe spendieren wird. Allerdings wurde das Gerät in der Gerüchteküche damals noch als iPhone 8 bezeichnet. Apple zeigte im September 2017 dann zwar wirklich ein iPhone 8, die zuvor aufgetauchten Bauteile stammten allerdings vom iPhone X. Nicht nur die Rückseite des neuen Top-Modells wurde publik, auch die Aussparung für Face ID an der Vorderseite war keine Überraschung mehr. In einem Punkt unterschied sich Apples Produktvorstellung dann allerdings von den zahlreichen Gehäuse-Videos: Das iPhone X war nur in zwei statt wie erwartet in drei Farben verfügbar. Jetzt gibt es allerdings Hinweise, dass die dritte Farbvariante tatsächlich existiert und nur etwas später auf den Markt kommt.Ben Geskin machte sich im letzten Jahr einen Namen als verlässliche Quelle - das Design des iPhone X konnte er bereits ein halbes Jahr vor der offiziellen Präsentation enttarnen. Nun meldet er sich erneut zu Wort und gibt an, dass die dritte Gehäusevariante bereits in Produktion ist. Demnach werde Apple bald "Blush Gold" als neue Farbe ankündigen. Der Farbton unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Schattierungen, die Apple "Roségold" oder wie beim iPhone 8 schlicht als "Gold" bezeichnet.Schon als die ersten Gehäusevideos kursierten, wurde heiß darüber diskutiert, ob Kupfergold dem iPhone wirklich steht. Geskin betont, die damals gezeigten Gehäuse seien echt gewesen, Apple habe sich die Einführung von Kupfergold nur für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben. Damit fährt Apple wohl eine ähnliche Strategie wie im letzten Jahr, als ebenfalls mit einigen Monaten Verzögerung ein rotes Gehäuse für das iPhone erhältlich war. Ming-Chi Kuo von KGI Securities machte vor einigen Monaten Produktionsprobleme beim Kupfergold-Gehäuse aus - seiner Ansicht nach handelte es sich bei der Verschiebung um keine strategische Überlegung.