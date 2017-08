Hochauflösendes Video: iPhone 8 in allen Farbvarianten

Video: Drei Farben von allen Seiten

Kupfergold - scheußlich oder schön?

Die neue Dualkamera

Auch wenn Apple große Anstrengungen unternimmt, um Produkte so lange wie möglich geheim zu halten, tauchen immer wieder Schemazeichnungen oder einzelne Bauteile auf. Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge gelang es Apple zwar, fast alle undichten Stellen zu schließen, dennoch gab es noch kein iPhone-Modell, das vorab so im Detail beleuchtet werden konnte, wie das iPhone 8. Folgender Artikel schilderte, wie Apple mit Geheimdienst-Mitarbeitern gegen Leaks vorgeht: . Kein Wunder, dass Leaks so populär sind: Auch auf MTN zieht kaum eine Meldung so viele Leser an, wie wenn Bauteile publik werden oder kommendes Hardware-Design zu sehen ist.Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das nicht nur eine Farbvariante des iPhone 8 zeigt, sondern sogar alle drei erwarteten Versionen hochauflösend und von allen Seiten präsentiert. Mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge reduziert Apple die Anzahl der Gehäusefarben auf drei bis vier (sollte es wieder eine Version als Product Red geben). Die Optionen sind demnach Schwarz, Weiß und Kupfergold.Vor allem bei der neuen Farboption Kupfergold scheiden sich bislang die Geister. Der Autor des Videos macht allerdings keinen Hehl daraus, das rotbraune Gehäuse für die scheußlichste Lackierung aller bisheriger iPhones zu halten. Da es sich auch bei den gezeigten Gehäusen um Dummys und nicht um vollfunktionale Geräte handelt, besteht seiner Ansicht nach aber die Hoffnung, dass der Farbton der Nachbauten von den marktreifen Produkten abweicht.Gut im Video zu erkennen ist auch die umgestaltete Dualkamera. Weiterhin steht das Bauteil hervor - allerdings wirkt die Einbindung nicht mehr derart grobschlächtig, wie es beim iPhone 7 der Fall war. Auch wenn bei Smartphones nicht das Design der Rückseite als wesentliches Qualitätsmerkmal gilt, so gibt es kaum jemanden, dem die wulstige Kamera des iPhone 7 gefällt. Für viele wirkt das Bauteil wie eine lieblose Notlösung. Beim iPhone 8 kommt hingegen wieder ein Ring rund um die Kameras zum Einsatz, was eine geringfügig elegantere Erscheinung bewirkt.