iPhone X: Vorerst wohl kein Wireless-Charger von Apple

Vorerst keine Apple-Ladestation in Sicht

Drittanbieter-Ladestation für Wireless Charging benötigt

Wireless Charging gehört zu den Funktionen, die laut mehrerer Berichte für alle 2017er-iPhones geplant sind. Sowohl das Topmodell iPhone X mit OLED-Display als auch die beiden LCD-Varianten iPhone 8 und 8 Plus sollen eine kabellose Auflademöglichkeit für den Akku bieten. Allerdings sind Nutzer zunächst voraussichtlich auf Drittanbieter-Hardware angewiesen, wenn sie Wireless Charging mit ihren neuen iPhones verwenden möchten.KGI-Marktexperte Ming-Chi Kuo weist in einem aktuellen Bericht an Investoren auf Apples Wireless-Charging-Pläne hin . Demnach arbeitet Apple nach wie vor an einer den hohen Konzernstandards gerecht werdenden Ladestation. Wie lange die Entwicklungsarbeit noch dauert, ist nicht bekannt.Es gibt keinen Zeitplan für den Start der Massenproduktion, so Kuo. Apple warte noch immer auf signifikante „Technologie-Durchbrüche“.Für den Verkaufsstart der diesjährigen iPhones erwartet Kuo kein von Apple angebotenes Ladegerät. Wer Wireless Charging verwenden möchte, muss sich demzufolge nach Drittanbieter-Lösungen umschauen. Da Apple höchstwahrscheinlich den Qi-Standard des Wireless Power Consortium unterstützt, können kompatible Drittanbieterlösungen verwendet werden.Eventuell präsentiert der Konzern auf dem Event heute Abend, das um 19 Uhr beginnt und über das MacTechNews per Liveticker berichtet, auch einen Hardware-Partner für entsprechende Geräte.