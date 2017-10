iPhone X: Apple entlässt Mitarbeiter wegen Hands-On-Video

Video eines iPhone X führt zur Mitarbeiterentlassung

Warum das Video gegen Apple-Richtlinien verstößt

Das Video eines iPhone X in freier Wildbahn verbreitete sich letzte letzte Woche rasend schnell über das Internet. Ein Apple-Mitarbeiter, der für das Antennensystem des neuen iPhones zuständig war, hatte seine Tochter Brooke Amelia Peterson mit zur Arbeit genommen. Mittags gab er ihr in der Angestellten-Cafeteria Caffè Macs sein dienstlich genutztes iPhone X zur Bedienprobe in die Hand. Peterson spielte kurze Zeit mit dem Gerät rum, hielt dies auf Video fest und veröffentlichte den Clip später auf YouTube.Das Problem daran: Apple-Mitarbeiter sind vertraglich zur strikten Verschwiegenheit über noch nicht veröffentlichte Produkte verpflichtet, insbesondere wenn es sich um so essenzielle Geräte wie das kommende iPhone-Flaggschiff handelt. Der Konzern entließ den Mitarbeiter wegen des Vorfalls.Peterson probiert im Video, das sie nach einer Beanstandung seitens Apple inzwischen wieder von ihrem YouTube-Account gelöscht hat, mehrere Funktionen des iPhone X aus. Features der Benutzeroberfläche, Kamera und des Animoji-Angebots sind zu sehen, zudem der Bezahlvorgang via Apple Pay inklusive Face-ID-Authentifizierung an der Kasse des Caffè Macs.Ein Reddit-Nutzer hat den iPhone-X-Ausschnitt von Petersons Video mittlerweile wieder hochgeladen (ohne Apple-Pay-Zahlvorgang), sodass Nutzer sich einen Eindruck machen können von dem Grund, der zur Entlassung führte.Petersons Clip verstößt gegen mehrere Apple-Vorschriften, die für noch nicht im Verkauf befindliche Produkte gelten. Anders als etwa Hands-On-Videos nach Apples Presseveranstaltung im September ist hier ein Mitarbeitergerät inklusive einiger Inhalte zu sehen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Dazu zählen bestimmte Mitarbeiter-QR-Codes und bislang nur konzernintern getestete Apps wie Text Edit. Hinzu kommt, dass Kameraaufnahmen auf Apples Firmengelände untersagt sind und in jedem Fall einer vorherigen Genehmigung bedürfen.Brooke Amelia Peterson thematisiert das Apple-Aus ihres Vaters, der bis zu seiner Entlassung rund vier Jahre für den Konzern arbeitete, in einem weiteren YouTube-Video. Der Clip bringt es bereits nach zwei Tagen auf über 3,3 Millionen Klicks.