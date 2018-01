iPhone X: Apple-Flaggschiff unter den Top 3 der meistverkauften Smartphones

iOS gewinnt Marktanteile in Deutschland



iOS mit sehr hoher Kundenloyalität in den USA

Das iPhone X war im Dezember eines der drei meistverkauften Smartphones in diversen Kernregionen Apples. Das geht aus Daten des Marktforschungsunternehmens Kantar Worldpanel hervor. Demzufolge schaffte es das iPhone X in Europa, China, Japan, Australien und den USA im letzten Monat unter die Top 3 der Smartphone-Verkäufe.Die Analyse von Kantar Worldpanel wirft ein positiveres Licht auf das Flaggschiff-iPhone als einige Meldungen der letzten Tage, die über verringerte Produktionsaufträge für das iPhone X seitens Apple aufgrund vergleichsweise geringer Verbrauchernachfrage berichteten. Das Unternehmen soll demnach das Produktionsziel für das erste Quartal 2018 von 40 Millionen auf 20 Millionen Geräte halbiert haben.iOS legte im letzten Quartal in den fünf größten europäischen Märkten um 0,7 Prozentpunkte auf insgesamt 24,8 Prozent Marktanteil zu (Android: 74,2 Prozent). In Deutschland gewann iOS 2,5 Prozentpunkte und positioniert sich bei 23,8 Prozent. Android beherrscht hierzulande 74,8 Prozent des Marktes (-1 Prozentpunkt). Die von Microsoft praktisch aufgegebene Plattform Windows Mobile rangiert in allen Ländern außer Italien inzwischen unter einem Prozent Marktanteil.Angesichts der Marktentwicklung in den letzten drei Monaten sei Apples Entscheidung, im September 2017 drei neue Smartphones vorzustellen (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus), eine „vernünftige“ Vorgehensweise gewesen, so Dominic Sunnebo von Kantar Worldpanel. Da die verfügbaren iPhone-Modelle diverse Preisbereiche abdecken, sei es Apple gelungen, den iOS-Marktanteil in mehreren Ländern – darunter vor allem China – zu erhöhen.In den USA erreichte iOS mit 96 Prozent ein Allzeithoch in der Kategorie „Kundenloyalität“, wobei der Marktanteil in den Vereinigten Staaten um 0,5 Prozentpunkte auf auf 43,9 Prozent sank.