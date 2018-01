iPhone X 2018: Renderings zeigen mögliche Design-Anpassungen

Das iPhone X hat die Design-Vorgaben für die Apple-Smartphones der nächsten Jahre gesetzt: Keine Home-Taste mehr, randloses Display ohne strenge Rechteckform. Doch in kleinem Maße sind auch für die nächsten iPhone-Generationen Anpassungen beim Aussehen möglich. Zuletzt hieß es etwa, Apple wolle durch eine Vereinigung von TrueDepth- und Frontkamera die Ausmaße der berühmten Displaynase (dem »Notch«) am oberen Bildschirmrand reduzieren.Aus solcherlei Berichten hat iDropNews eine Reihe von Konzept-Renderings erstellt, wie ein künftiges iPhone X aussehen könnte. Als Erstes fällt natürlich die deutlich flachere und auch etwas schmalere Displayaussparung für die Kameras auf. Außerdem rückt die Anzeigefläche des Displays noch weiter zum Rand vor, als es ohnehin schon der Fall ist. Zusätzlich integrierten die Autoren einen lange gehegten Fan-Wunsch, der allerdings vergleichsweise unrealistisch erscheint: Die rückseitige Dualkamera liegt plan im Gehäuse und ragt nicht mehr daraus hervor. Schließlich und endlich erhielt das Fantasie-iPhone noch ein Dual-SIM-Kartenslot in der Seite.Wie gesagt basieren viele dieser Änderungen im Kleinen auf tatsächlichen Berichten, zumeist aus der Zulieferindustrie. Allerdings muss man dabei stets berücksichtigen, dass darin in der Regel von längerfristigen Plänen gesprochen wird, etwa der iPhone-Generation 2019. Bis dahin kann sich noch vieles ändern; ob es etwa technisch möglich ist, Frontkamera und TrueDepth-Kamera - die ja aus mehreren verschiedenen Komponenten besteht, vom Punkteprojektor bis zur Infrarotkamera - zu fusionieren, bleibt abzuwarten. Bei der unrealistischen Benennung »iPhone XI« geben die Autoren selbst zu, dass ein Bezeichnungswechsel zu »iPhone«, »iPhone X« und »iPhone X Plus« ohne jeden Zahlenzusatz wahrscheinlicher ist.Den letzten Gerüchten für die 2018er iPhone-Generation zufolge erwarten uns dieses Jahr drei neue iPhone-Modelle. Der direkte Nachfolger des iPhone X ist Gegenstand der obigen Renderings. Zusätzlich soll es ein Plus-Modell des X mit 6,5'' Displaydiagonale geben und ein günstigeres Modell mit 6,1'' und klassischem LC-Display. Dieses setze aber trotzdem auf die vom iPhone X aufgestellten Design-Vorgaben.Weiterführende Links: