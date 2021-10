iPhone SE "Plus" für 2022, iPhone SE 3 erst 2024?

iPhone SE Plus im Frühjahr 2022

Young: iPhone SE 3 wohl erst 2024

Zwischen der Vorstellung des ersten und zweiten iPhone SE lagen vier Jahre, auf die dritte Generation muss man aber wahrscheinlich wesentlich kürzer warten. Zahlreiche Berichte sprechen davon, Apple habe das kommende Frühjahr zur Vorstellung angepeilt. Der namhafte Marktexperte Ross Young steuert nun weitere Informationen zur Meldung von vergangener Woche bei. In dieser war die Rede davon , das iPhone SE setze auf das Design des iPhone XR und weise daher auch ein größeres Display auf. Zudem lautete die Vorhersage, Apple befördere die biometrische Nutzererkennung auf die Seite des Displays, genauer gesagt in die Einschalttaste.Laut Young sei mit derart weitreichenden Änderungen aber nicht innerhalb der nächsten Monate zu rechnen. Seinen Informationen zufolge plane Apple zwar tatsächlich ein größeres iPhone SE, nicht jedoch für Frühjahr 2022. Stattdessen stehe zunächst ein "iPhone SE Plus" an, welches weiterhin auf das aktuelle, vom iPhone 8 übernommene Gehäuse setze. Die Produktbezeichnung "Plus" stehe nicht für ein größeres Display, sondern für zusätzliche Funktionen. In erster Linie dürfte es sich dabei um einen schnelleren A-Prozessor (A15 oder A16) sowie 5G-Anbindung handeln. Schon vor einigen Monaten hatte Ming-Chi Kuo prophezeit, das kommende iPhone SE werde trotz modernem Innenleben eines der günstigsten 5G-Smartphones auf dem Markt.Wie Ross Young in seinen Ausführungen angibt, sei aber noch nicht endgültig entschieden, ob Apple ab 2024 auf die 6,1 Zoll des iPhone XR oder lediglich auf 5,5 Zoll setzen wolle. Gleichzeitig gibt es keine Angaben bezüglich der weiteren Strategie – frühere Berichte besagten, Apple werde gleich zwei SE-Serien parallel anbieten und diese vor allem in Hinblick auf die Displaygröße voneinander unterscheiden. Bis zum anvisierten Starttermin des großen iPhone SE vergeht allerdings noch so viel Zeit, dass sich sehr viel ändern kann. Young bezeichnet übrigens erst die 2024er Modellreihe als iPhone SE 3 und macht die Generationsbezeichnung an maßgeblichen Design-Änderungen fest.