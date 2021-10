Wie iPhone XR? iPhone SE 3 angeblich mit nahezu randlosem Design und Touch ID in der Seitentaste

Branchenkenner gehen bislang vom Design des iPhone 8 aus

iPhone XR steht für das Design des iPhone SE 3 Pate

Kosten und Release

Das iPhone SE der zweiten Generation ist seit mittlerweile 19 Monaten auf dem Markt, ein Nachfolger könnte in Sicht sein. Apples bewährtes Rezept, moderne Technik in das Gehäuse eines bereits bekanntes iPhones zu stecken und zu einem im Vergleich aktuellen Geräten recht niedrigen Preis zu verkaufen, stellt für viele Neukäufer einen hohen Anreiz dar: So ist das iPhone SE (2020) bereits ab 479 Euro zu haben. Einige Spezifikationen wirken aber mittlerweile altbacken: Dem A13-Chip wurden bereits zwei Nachfolger spendiert und das an das iPhone 8 angelehnte Design macht nicht gerade einen zeitgemäßen Eindruck. Einem neuen Bericht der chinesischen Internetseite MyDrivers zufolge könnte Apple beim kommenden SE-Modell ein ähnliches Konzept verfolgen, allerdings deutliche Verbesserungen vornehmen – und sich am Design eines anderen iPhones bedienen.Bislang gingen die meisten Berichte und Branchenkenner davon aus, dass sich beim Erscheinungsbild des kommenden iPhone SE nicht allzu viel tun werde: Erneute wolle Cupertino sich am Design des iPhone 8 orientieren, was mit dicken Bildschirmrändern sowie einem Homebutton einhergeht. Erst vor Kurzem erklärte Macotakara , dass das Gehäuse unverändert bleibe, dafür aber 5G und der aktuelle A15 Bionic zum Einsatz komme. MyDrivers behauptet jedoch, dass Apple einen etwas anderen Weg einschlage.Laut dem Bericht basiere das iPhone SE 3 auf dem iPhone XR: Letzteres verfügt über ein weit größeres Display mit Notch. Face ID bleibe allerdings weiterhin nur den Modellen im Premium-Bereich vorbehalten, das iPhone SE 3 erhalte stattdessen Touch ID in der Seitentaste. Für ein iPhone wäre dieser Schritt ein Novum, bei den Tablets ist ein derartiges Feature aber bereits vom iPad Air (2020) und iPad mini (2021) bekannt. Auch MyDrivers rechnet mit 5G-Funktionalität und dem A15. Wie bereits beim iPhone XR verbaue Cupertino auch beim kommenden Mittelklasse-Modell ein LC-Display. Dem Bericht zufolge handle es sich um das letzte iPhone, das mit dieser Bildschirmtechnologie ausgestattet sei.MyDrivers behauptet, dass Apple das iPhone SE 3 im Frühling 2022 veröffentlicht. Änderungen an der Speicherausstattung oder dem Preis seien nicht vorgesehen: Das Einstiegsmodell koste weiterhin 399 US-Dollar und verfüge über 64 GB internen Speicher. Zum Vergleich: Im iPhone 13 kommen mindestens 128 GB zum Einsatz.