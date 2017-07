iPhone SE: Keine Neuauflage mehr geplant?

iPhone SE verkaufte sich gut

Apple hat kein Interesse an 4"

Als Apple im Frühjahr 2016 ein neues iPhone-Modell präsentierte, barg dies einige Überraschungen. Ging man im Vorfeld davon aus, dass zwar ein neues 4"-iPhone erscheint, dieses aber wohl auf ältere Hardware setzt, so verbaute Apple weitgehend die Hardware des iPhone 6s (Herbst 2015). Das iPhone SE war somit nicht nur kompakt, sondern auch ausstattungsmäßig auf der Höhe der Zeit. Das Preis-/Leistungsverhältnis fiel (und fällt) sehr vorteilhaft aus, denn Apple positioniert die Baureihe preislich recht aggressiv.Die Verkaufszahlen waren so hoch, dass Apple monatelang mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte. Laut Tim Cook unterschätzte man die Nachfrage maßgeblich. Allerdings folgte in diesem Jahr keine Neuauflage. Apple verkauft das 2016er Modell unverändert weiter - mit Ausnahme der neuen Speicherkapazität von 128 GB sowie dem Wegfall der 16-GB-Option. Nun meldet sich der normalerweise sehr gut informierte Marktbeobachter und Branchenspezialist Pan Jiutang zu Wort und gibt an: Ein iPhone SE 2 wird es nicht geben.Laut Jiutang handelt es sich beim iPhone SE um keine Baureihe, die Apple dauerhaft pflegen will. Pläne für eine zweite Generation bestehen nicht. Dafür verantwortlich sei die immer weiter sinkende Nachfrage nach Smartphones mit kleinen Displays. Da die überwiegende Mehrheit der Kunden zunehmend an große Displays gewöhnt ist, die zur Wiedergabe von Filmen, zum Surfen oder auch Spiele besser geeignet sind, verliere der Markt für Apple ganz eindeutig an Wichtigkeit. Der Fokus soll in Zukunft ausschließlich auf Geräten mit größeren Displaydiagonalen liegen.Der Schritt, kein neues iPhone SE mehr aufzulegen, muss natürlich keine Abkehr vom Prinzip sein, ein günstigeres Einsteigermodell im Sortiment zu führen. Allerdings klingt es angesichts der Berichte wahrscheinlicher, dass Apple fortan wieder ältere iPhone-Generation als Einstiegsmodell positioniert, als eine eigene Serie aufzulegen. Klarheit gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst, wenn Apples alljährliches iPhone-Event ansteht.