iPhone SE 2 und iPhone X Plus - weitere Gerüchte

iPhone SE 2

iPhone X Plus

Auch in diesem Jahr wird es neue iPhone-Modelle geben und jetzt bereits kann man es als weitgehend sicher annehmen, dass Apple im Herbst zu einem iPhone-Event lädt. Nach und nach kommen auch die ersten Gerüchte auf, mit welchen Modellen Apple das Sortiment erweitern will. Ebenfalls sicher ist, dass Apple einen direkten Nachfolger des iPhone X präsentiert, wenngleich es spannend wird, für welche Modellbezeichnung sich Apple dann entscheidet. Ein weiterer Bericht bringt nun eine neue Generation des iPhone SE zur Sprache.Marktdaten zufolge war das iPhone SE im ersten Jahr der Einführung für rund 10 Prozent der gesamten iPhone-Verkaufszahlen verantwortlich. Damit ist es zwar nicht das größte Zugpferd im Sortiment, bringt es aber dennoch auf mehrere Millionen verkaufte Exemplare. Die Markteinführung liegt inzwischen fast zwei Jahre zurück und von Apple gab es keine Hinweise zur Zukunft der Baureihe. Nun kursieren allerdings erneut Berichte, wonach Apple die zweite Generation des iPhone SE plant. Schon im November hatte die Economic Daily ein iPhone SE 2 für Anfang 2018 vorausgesagt (siehe ), jetzt beruft sich auch TrendForce auf Zuliefererinformationen und meldet selbiges. Wenn Apple dem Konzept treu bleibt, so dürfte es sich bei einem iPhone SE 2 entweder um ein iPhone 7 oder um ein iPhone 8 im Miniaturformat handeln. Das aktuelle iPhone SE (März 2016) beherbergt die Hardware des iPhone 6s (Herbst 2015).Ebenfalls schon seit Monaten durch die Gerüchteküche wandern Meldungen, wonach die 5,8" Displaydiagonale des iPhone X noch nicht das Ende der Fahnenstange darstellen. Apple plane demnach, auch dem iPhone X ein Plus-Modell mit noch größerem Display zur Seite zu stellen, das es dann auf 6,3" bringt. Während das iPhone SE 2 durchaus schon im Frühjahr erscheinen könnte, wird es bis zu einem iPhone X Plus aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach länger dauern. September oder Oktober 2018 erscheint angesichts Apples üblicher Produktpolitik als plausibler Zeitraum.