Bericht erwartet iPhone SE 2 für Anfang 2018

Gerücht noch ziemlich diffus

Fans des kleinsten aller aktuellen iPhones erhalten heute einen kleinen Hoffnungsschimmer für eine Neuauflage des iPhone SE. Wie die Economic Daily News aus Taiwan berichtet, plane Apple eine 2. Generation des 4-Zoll-iPhones für das erste Halbjahr 2018. Alleiniger Fertiger sei das taiwanische Unternehmen Wistron, das schon im Moment für die Produktion des SE im indischen Bengaluru zuständig ist.Leider gibt es keine Informationen über die genaueren Spezifikationen des neuen Modells. Da weiterhin von Touch ID gesprochen wird, erscheint ein großes Redesign im Stile des iPhone X unwahrscheinlich, wie es gerade erst von Fan-Konzeptzeichnungen erstellt wurde (MTN berichtete: ). Vor einigen Monaten hieß es allerdings in einem anderen Bericht, der Nachfolger des SE setze auf den A10-Fusion-Chip, bekannt aus dem iPhone 7. Zusätzlich wolle Apple 2 GB RAM verbauen und - wie bei der aktuellen Version - zwei Speichergrößen anbieten (32 GB und 128 GB). Auch der Akku falle etwas größer aus.Die jetzige Version des iPhone SE ist technisch auf dem Stand des iPhone 6s und stammt vom Frühjahr 2016. Zwar erhöhte Cupertino Anfang dieses Jahres die verfügbaren Speichergrößen, beließ aber sämtliche Hardware-Spezifikationen unverändert, sodass es sich nach wie vor um die 1. Generation des Modells handelt. Das iPhone SE war stets für diejenige Kundengruppe gedacht, denen der 2014er Schritt, die Gehäuse- und Displaygröße der iPhones radikal zu erhöhen, nicht gefiel. Deswegen baut das SE nach wie vor auf Formfaktor und Design von iPhone 5 und 5s. Wie hoch allerdings der Anteil des SE am iPhone-Gesamtabsatz ist, ist nicht bekannt. Davon dürfte es aber realistischerweise abhängen, ob Apple wirklich Geld in eine 2. Generation des wegen seines ungewöhnlichen Veröffentlichungstermins »Zwischen-iPhone« genannten Produkts steckt. Rein Marketing-technisch wäre ein neues iPhone im inzwischen 5 Jahre alten Design ein recht hohes Risiko - Neuentwicklungen dagegen sind teuer.