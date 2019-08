iPhone Pro: Ändert Apple bei den kommenden iPhones das Namensschema?

iPhone Pro

Im September wird Apple den Nachfolger des iPhone Xs, Xs Max und Xr ankündigen – aus der Gerüchteküche ist zu hören, dass manche der neuen Modelle über drei Kameras auf der Rückseite verfügen. Apple wird wahrscheinlich Ende September oder Anfang Oktober mit der Auslieferung der neuen Modellreihen beginnen. Noch unklar ist, wie die neuen Modelle heißen werden.Auf Twitter sagte "@CoinX" bereits Anfang September 2018 die Namen der kommenden iPhone-Modelle akkurat voraus: Xs, Xs Max und Xr. Dieses Namensschema kam bei Kunden weniger gut an, da schwer zu erkennen ist, welches Modell das Topmodell darstellt und hinter welchem Namen sich das günstigere Modell verbirgt.Schon beim Mac wie auch beim iPad verwendet Apple den Namenszusatz "Pro", um die leistungsfähigeren und teureren Geräte von den günstigeren "Heimanwender"-Modellen zu trennen. Bei den MacBooks steht "Pro" für mehr Prozessorleistung, "Air" für günstigere und leichtere Geräte. Beim iPad verwendet Apple den Zusatz "Air" für das mittlere Preissegment, "Pro" für die leistungsfähigsten Geräte und keinen Namenszusatz für das günstigste Modell.Nun will "@CoinX" erfahren haben, dass Apple in diesem Jahr plant, den Xs- und Xs-Max-Nachfolger als iPhone Pro zu vermarkten. Wie Apple die günstigeren Modelle nennen wird, verrät der Tippgeber nicht. Auch ist noch unklar, mit welchem Namenszusatz das kleinere vom größeren Pro-Modell unterschieden wird.Zu begrüßen ist dieser Schritt dahingehend, dass Apple die Namensschemata der Produktreihen dichter zusammenrücken würde – kryptische Bezeichnungen wie Xs und Xr sowie Xs Max sind für Apples jüngere Vergangenheit unüblich.