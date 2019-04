iPhone 2020: Angeblich noch mehr Displaygröße – und alle Baureihen mit OLED

Es wird kleiner – und größer

Displayänderungen weisen auf neues Design hin

Die Massenproduktion einer neuen iPhone-Generation beginnt meistens erst Tage oder maximal wenige Wochen vor dem Verkaufsstart. Anders sieht es natürlich bei der langfristigen Planung der Kapazitäten aus – jetzt bereits spricht Apple mit Zulieferern über die Baureihen für Herbst 2020, wie es in einem neuen Bericht heißt. Viele Gerüchte rund um neue Hardware haben ihren Ursprung in der Lieferkette. Während Apple die interne Entwicklung sehr gut abschotten kann, wird es zunehmend schwieriger, wenn weitere Partner eingebunden sind. Auf diese Weise sickern Jahr für Jahr Informationen durch, die sich später als korrekt erweisen. Im aktuellen Fall geht es um die iPhone-Modelle des nächsten Jahres, also um die übernächste Serie. Apple plane demnach eine größere Modellumstellung.Während sich an der Displaygröße der 2019er Modelle nichts ändern soll, Apple wolle weiterhin auf 5,8", 6,1" und 6,5" setzen, plane Apple für Herbst 2020 eine größere Umstellung. LCD soll dann Geschichte sein, Apple werde vollständig auf OLED vertrauen. Das Display des Top-Modells bringe es auf bis zu 6,7 Zoll Displaydiagonale und übertreffe damit sogar das iPhone XS Max. Gleichzeitig schrumpfe aber das Display des kleinsten Modells auf nur noch 5,4". Bei rahmenloser Bauweise wäre das Gehäuse jenes 5,4"-Modells etwas kleiner als beispielsweise ein iPhone 8. Das mittlere Modell setze auf 6,06", so der Bericht.Dass sich alle Displaygrößen verändern, weist auf ein ganz neues Design hin. Während sowohl das iPhone XS als auch das XS Max weitestgehend die Designsprache des iPhone X übernahmen und dies auch auf die 2019er Modelle zutreffen soll, scheint sich Ende 2020 wieder mehr zu tun. Noch keine konkreteren Informationen kursieren zu funktionellen Änderungen. In der Vergangenheit war es meist so, dass zunächst die Gehäusegrößen durchsickerten – und erst sehr viel später dann die weiteren Merkmale der bevorstehenden iPhone-Generation. Spekulationen zufolge ist die Umstellung auf ein faltbares Konzept, sofern Apples dieses überhaupt verfolgt, frühestens 2020 möglich – die meisten Stimmen rechnen aber mir 2021 oder 2022.