Bekanntlich soll die kommende iPhone-Generation angeblich über eine Technik zum induktiven Aufladen des Akkus verfügen. Dies macht einige Modifikationen am iPhone 8 sowie iPhone 7s erforderlich, die sich auch in der Materialwahl niederschlagen. Den Gerüchten zufolge setzt Apple auf Glas und Metallrahmen als Basis des Gehäuses, womit das Konzept des iPhone 4 und 4s aufgegriffen wird.Schon damals sorgte das Material beim iPhone für deutliche Spiegelungen. Einem neuen Bericht zufolge könnte Apple diesen Effekt bei den kommenden Generationen noch verstärken. So ist offenbar eine Glossy-Option im Gespräch, bei der die Spiegelung das Niveau älterer iPod touchs erreicht, welche mit der verchromten Aluminiumrückseite häufig auch als Metallspiegel zum Einsatz kamen.Ob die Glossy-Option als reguläre Variante verfügbar sein wird, ist allerdings unklar. Es gibt Gerüchte, wonach Apple beim iPhone den Luxus-Charakter ähnlich zur Apple Watch Edition verstärken will. Als Grundfärbung für die neue Farboption werden sowohl Gold als auch Roségold als denkbare Varianten gehandelt.