iPhone-Batterieservice: Akkutausch wird ab 2019 teurer

Apple sah sich im Zuge des Wirbels um leistungsgedrosselte iPhones Ende 2017 dazu gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um verärgerten Kunden entgegenzukommen. Das Unternehmen senkte bei den hauseigenen Smartphones daraufhin die Gebühr für einen Akku-Austausch außerhalb der Garantie von 89 auf 29 Euro. Die niedrigere Gebühr bezieht sich auf alle iPhones ab 2014 (iPhone 6). Die Preissenkung läuft Ende dieses Jahres aus, und lange verriet Apple nichts über die Akku-Preismodelle ab 2019.Nach dem gestrigen Event gab Apple schlussendlich die zukünftigen Preise für den iPhone-Batterieservice bekannt. Demnach steigt die Gebühr ab nächstem Jahr zwar wieder, bleibt – je nach Modell – aber weiterhin deutlich unter 89 Euro.Apples neuer Batterieservice-Preisliste zufolge müssen Nutzer folgender iPhone-Modelle ab 2019 eine Austauschgebühr von 49 Euro zahlen, wenn sie außerhalb der Garantie den Akku wechseln lassen: iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Eine Ausnahme gibt es beim iPhone X: Obwohl es sich nicht mehr um ein aktuelles Modell handelt, werden trotzdem 69 Euro fällig.Für Nutzer des 2017er Topmodells lohnt es sich also auf jeden Fall, vor dem Jahreswechsel einen Akkutausch bei Apple zu beantragen, sofern die Garantie noch in diesem Jahr ausläuft. Bis zum 31. Dezember 2018 erhalten Nutzer des iPhone X – und älterer iPhones bis zurück zum iPhone 6 – einen Akkutausch direkt bei Apple für nur 29 Euro (einmalig pro Gerät).Die aktuelle iPhone-Generation sorgt für höhere Akku-Gebühren als ältere Apple-Smartphones. Wer beim iPhone Xs, iPhone Xs Max oder iPhone XR den Akku außerhalb der Garantie bei Apple gegen einen Neuen ersetzen lässt, zahlt 69 Euro.