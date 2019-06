iPhone-Backup, Musik, Filme und Hörbücher: Wie es nach dem Abschied von iTunes weitergeht

Backup und Restore im Finder



Für iPhone & Co. ist zukünftig der Finder zuständig.

Foto: Apple

Für iPhone & Co. ist zukünftig der Finder zuständig.Foto: Apple

Smarte Wiedergabelisten bleiben erhalten



Alle Inhalte und Wiedergabelisten bleiben erhalten.

Foto: Apple

Alle Inhalte und Wiedergabelisten bleiben erhalten.Foto: Apple

Hörbücher landen in der Bücher-App

iTunes Store bleibt erhalten

Die gute Nachricht zuerst: Gekaufte Musik, Filme oder Hörbücher verschwinden natürlich nicht ins Nirwana, wenn mit macOS 10.15 ("Catalina") das iTunes-Zeitalter endet. Auch Synchronisation, Sicherung und Wiederherstellung von iPhone, iPad und iPod touch werden selbstverständlich mit der im Herbst erscheinenden neuen Version des Betriebssystems weiterhin möglich sein. Was man zukünftig wo findet und wie man vorgehen muss, erklärt Apple jetzt auf der hauseigenen Support-Website.Wichtigste und vermutlich komfortabelste Neuerung dürfte die Synchronisation eines iDevice mit dem Mac sein. Nach dem Wegfall von iTunes tauchen iPhone, iPad oder iPod touch nach dem Verbinden mit dem Desktop-Rechner oder MacBook automatisch in der Seitenleiste des Finders als spezielles Laufwerk auf. Wird dieses ausgewählt, erscheinen die aus iTunes bekannten Optionen für Synchronisation, Backup und Restore. Apple hebt zudem hervor, dass durch die Integration dieser Funktionen in den Finder die Übertragung von Inhalten auf ein iDevice per Drag&Drop oder von dort auf den Mac deutlich erleichtert wird.Alle bisher in iTunes verwalteten Inhalte werden bei einem Update auf macOS Catalina automatisch auf eine der drei neuen Apps verteilt. Eigene Musikdateien, gleichgültig ob bei Apple gekauft oder etwa von CD importiert, landen in der neuen Musik-App. Dasselbe gilt für sämtliche Wiedergabelisten, ausdrücklich eingeschlossen sind hier auch selbst erstellte smarte Playlists. Ein nahtloser Übergang von iTunes zur neuen Musik-App sollte also gewährleistet sein.Etliche Nutzer befürchteten in den vergangenen Tagen, dass gekaufte Hörbücher zukünftig in der Musik-App zu finden sein würden. Das ist nicht der Fall: Audiobooks bleiben in der Bücher-App, die auch für Updates dieser Inhalte zuständig ist. Gekaufte Filme und Serien werden ab macOS Catalina in der Apple-TV-App ihr Zuhause finden, Podcasts in der neuen Podcasts-App.Im Unterschied zu iTunes selbst wird der iTunes Store nicht eingestellt. Allerdings kann man Inhalte ab Herbst nicht mehr mit einem zentralen Programm erwerben und verwalten, hierfür sind dann die einzelnen Apps zuständig. Alben und Songs kauft man also zukünftig ebenso in der Musik-App wie das Abo des Streamingdienstes Apple Music. Für den Erwerb und das Ausleihen von Videoinhalten muss die Apple-TV-App genutzt werden. Ein bestehendes Guthaben, das man zum Beispiel mit einer iTunes-Geschenkkarte erworben hat, behält selbstverständlich seine Gültigkeit und kann in allen neuen Apps eingesetzt werden. Support-Dokument auf Apples Website