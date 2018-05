iPhone-Akkutausch auf eigene Kosten vorgenommen? Apple erstattet Kosten für ganz 2017

Im Dezember 2017 wurde bekannt, dass Apple die CPU- und GPU-Leistung eines iPhones drosselt, sobald der Akku ein gewisses Alter erreicht hat – dies schlug außerordentlich hohe Wellen in der Presse und unter Kunden. Apple entschuldigte sich und senkte die Preise für den Tausch eines iPhone-Akkus von 89 auf 29 Euro – vorausgesetzt, der Kunde nutzt ein iPhone 6, SE oder neuer. Bisher erstattete Apple nur die 60 Euro für den Akku-Tausch, sofern dieser nach dem 14. Dezember 2017 erfolgt ist.Nun hat Apple per Support-Dokument bekanntgegeben, dass alle Kunden, die zwischen dem 1. Januar 2017 und 28. Dezember 2017 (Starttermin des Akku-Tauschs für 29 Euro) den Akku eines iPhone 6 oder neuer tauschten, von Apple 60 Euro zurückerhalten. Voraussetzung ist lediglich, dass die Reparatur in einem Apple Store oder von einem autorisierten Apple Service Provider durchgeführt wurde – Reparaturen in anderen Werkstätten werden nicht erstattet.Betroffene erhalten zwischen dem 23. Mai und 27. Juli 2018 eine E-Mail von Apple, in der erklärt ist, wie man die Rückerstattung erhält. Kunden, die in diesem Zeitraum keine E-Mail von Apple erhalten haben, sollen sich bis spätestens Ende des Jahres direkt an Apple wenden - unter Umständen ist der Reparaturbeleg einer autorisierten Service-Stelle für die Rückerstattung notwendig. Apple erstattet die 60 Euro entweder per Überweisung oder per Gutschrift auf die Kreditkarte, welche zur Bezahlung der Reparatur verwendet wurde.