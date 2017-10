iPhone 8: Apple drosselt Produktion erheblich - schlechtes Omen für Absatzzahlen?

iPhone-Aufträge um 50 % reduziert, so früh wie noch nie

Warum das trotzdem kein Krisensymptom ist

iPhone X als Unbekannte

Das iPhone 8 hat es wahrlich nicht leicht. Auf der Vorstellungs-Keynote war die evolutionäre Weiterentwicklung der früheren Modelle nur das zweitwichtigste Produkt und das ganz neue iPhone X wirft schon heute seinen Schatten voraus, obwohl es erst Anfang November in den Verkauf geht. Während nun also die einen ältere und günstigere iPhones bevorzugen, warten die hartgesottenen Apple-Fans lieber auf das randlose OLED-Gerät. Fürs iPhone 8 und 8 Plus bleibt da vergleichsweise wenig übrig; Mobilfunkbetreiber berichten sogar darüber, dass noch heute mehr iPhone 7 als iPhone 8 verkauft werden.Jetzt heißt es den Zulieferkreisen Ostasiens auch noch, dass Apples die Fertigungsaufträge beider Geräte für November und Dezember um die Hälfte reduziert habe. Nie zuvor war dieser Schritt so früh im Lebenszyklus einer iPhone-Generation notwendig. Normalerweise müsste ein solcher Schritt alle Alarmsignale aufheulen lassen; weiß doch jeder, wie stark Apple vom Erfolg des bekannten Smartphones abhängt. An den Finanzmärkten ist denn auch nachbörslich ein sofortiger Rückgang des Apple-Aktienkurses um fast zwei Prozent zu verzeichnen gewesen.Doch wenn man genauer darüber nachdenkt, gibt es noch keinen Grund zur Panik. Denn Apple wusste sicher schon vorher, dass das iPhone 8 nicht in derselben Liga wie iPhone 7, 6s und 6 spielen kann, einfach weil das iPhone X natürlich große Teile der Nachfrage kannibalisiert. Deswegen dürften die geringeren Verkaufszahlen und auch der jetzt offensichtlich vollzogene Schritt der Auftragsreduzierung wohl vorausgeplant worden sein. Apple-Kenner Ming-Chi Kuo äußerte sich zuletzt dahingehend, dass der Absatz von iPhone 8 und 8 Plus sogar besser gewesen sei als von Apple erwartet - und trotzdem natürlich geringer als in den Vorjahren.Viel wesentlicher für die Geschäftszahlen dürfte dann also auch der November und der Dezember werden, wenn das Flaggschiff iPhone X in die Läden kommt. Dahingehend ist noch alles für Apple drin, Gartner hatte zuletzt sogar spekuliert, dass das High-End-iPhone der gesamte Smartphone-Branche zu einem neuen Wachstumsschub verhelfen könnte.