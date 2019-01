iPhone 7 und 8 verschwinden aus deutschem Apple-Online-Store

Kein iPhone 7 und iPhone 8 mehr im deutschen Apple Store

Apple geht beim Verkaufsstopp des iPhone 7 und iPhone 8 noch einen Schritt weiter. Nachdem das Unternehmen gestern bereits die Bestellmöglichkeit für die genannten Modelle auf der hauseigenen Website entfernte, sind beide iPhone-Varianten jetzt sogar komplett aus dem dargestellten iPhone-Portfolio verschwunden. Wer auf Apples Internetseite nach iPhone 7 oder iPhone 8 sucht, wird nicht mehr fündig. Nur noch das entsprechende Zubehör ist verfügbar.Das Landgericht München fällte kurz vor Weihnachten ein wichtiges Urteil bezüglich der juristischen Auseinandersetzung zwischen Apple und Qualcomm. Da Apple Patente von Qualcomm verletze, darf Apple bestimmte iPhone-Modelle in Deutschland nicht mehr anbieten, so der Entscheid.Als Qualcomm vor kurzem die vom Gericht geforderte Sicherheitsleistung in Höhe von 1,34 Milliarden Euro hinterlegte, trat das Verkaufsverbot hierzulande in Kraft. Betroffen sind das iPhone 7, iPhone 8 und iPhone X. Da Apple das iPhone X in Deutschland aber ohnehin nicht mehr vertreibt, sind für die jetzige Änderung an der Website nur das iPhone 7 und iPhone 8 relevant. Während die beiden letztgenannten Modelle nicht mehr erwähnt werden, gibt es die aktuellen iPhones XR, XS und XS Max weiterhin zum Verkauf. Die 2018er Modelle sind von dem Gerichtsurteil nicht betroffen.