iPhone 7, 8, XR und Xs: Alle wichtigen Daten im Vergleich

Preise

iPhone Xs Max iPhone Xs iPhone XR iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 32 GB - - - - - 649 € 519 € 64 GB 1249 € 1149 € 849 € 789 € 679 € - - 128 GB - - 909 € - - 759 € 629 € 256 GB 1419 € 1319 € 1019 € 959 € 849 € - - 512 GB 1649 € 1549 € - - - - -

Abmessungen

iPhone Xs Max iPhone Xs iPhone XR iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 Höhe 157,5 mm 143,6 mm 150,9 mm 158,4 mm 138,4 mm 158,2 mm 138 mm Breite 77,4 mm 70,9 mm 75,7 mm 78,1 mm 67,3 mm 77,9 mm 67,1 mm Dicke 7,7 mm 7,7 mm 8,3 mm 7,5 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,1 mm Gewicht 208 g 177 g 194g 202 g 148 g 188 g 138 g

Akkulaufzeit

iPhone Xs Max iPhone Xs iPhone XR iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 Sprechdauer 25 Stunden 20 Stunden 25 Stunden 21 Stunden 14 Stunden 21 Stunden 14 Stunden Internetnutzung 13 Stunden 12 Stunden 15 Stunden 13 Stunden 12 Stunden 13 Stunden 12 Stunden Videowiedergabe 15 Stunden 14 Stunden 16 Stunden 14 Stunden 13 Stunden 14 Stunden 13 Stunden Audiowiedergabe 65 Stunden 60 Stunden 65 Stunden 60 Stunden 40 Stunden 60 Stunden 40 Stunden

Prozessor

iPhone Xs / Xs Max iPhone XR iPhone 8 / 8 Plus iPhone 7 / 7 Plus Prozessor A12 Bionic Chip A12 Bionic Chip A11 Bionic Chip A10 Fusion Chip Neural Engine Neural Engine der nächsten Generation Neural Engine der nächsten Generation Neural Engine -

Die Liste der Funktionen und technischen Spezifikationen einer einzelnen iPhone-Baureihe ist lang. Wer bestimmte Werte direkt miteinander vergleichen möchte, findet in diesem Artikel einige hilfreiche Tabellen. Beispielsweise gibt es eine Preismatrix, wie Apple die verschiedenen iPhone-Generationen samt möglicher Speicherausstattung positioniert, wie lange die Modellreihen mit einer Akkuladung durchhalten können – und was sich bei Abmessung und Gewicht seit Einführung des iPhone 7 getan hat.Gestern bereits hatten wir dargelegt, dass man beim iPhone XR zwar weniger zur Kasse gebeten wird, als es zuvor beim iPhone 8 Plus der Fall war, sich die die Preisgestaltung insgesamt zwar erneut in Richtung teurer verschob. Durch den Wegfall des iPhone SE wurde das Einstiegsmodell kostspieliger – und durch Hinzunahme von 512 GB als Option für die Xs-Serie die Preisgipfel noch höher.Trotz des riesigen Displays ist das iPhone Xs Max nicht höher und breiter als ein iPhone 8 Plus, lediglich die Gehäusedicke hat geringfügig zugelegt. Außerdem ist die Baureihe wenige Gramm schwerer als das bislang größte iPhone im Sortiment. Der Unterschied zum iPhone 7, dem leichtesten iPhone im Sortiment, fällt allerdings deutlich aus.Ebenfalls aufschlussreich ist die Tabelle zur Akkulaufzeit. Da es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Ausdauer eines Smartphones in Zahlen zu fassen, geben Hersteller auch diverse Disziplinen an. Ein effizienterer Prozessor verbessert die Laufzeit bei der Verwendung, nicht jedoch notwendigerweise beim Telefonieren oder im Standby-Modus. Aus diesem Grund enthält unsere Tabelle auch die Auflistung von Sprechdauer, Internetnutzung, Videowiedergabe und Audiowiedergabe.Zuletzt noch eine kurze Übersicht, auf welchen Chip die iPhone-Generationen setzen. Der A10 kam erstmals im Jahr 2016 zum Einsatz, der A11 Bionic erschien im Herbst 2017.