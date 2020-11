iPhone 5c nun "Vintage"

Nun "Vintage"

Apple stellte Ende 2013 das iPhone 5c zusammen mit dem iPhone 5s vor – ein günstigeres iPhone mit farbenfrohem Plastik-Gehäuse. Apple bewarb das damalige Einsteiger-iPhone mit dem Slogan "For the colorful". Wie das iPhone 5s brachte das iPhone 5c ein 4"-Display mit – hier enden aber auch fast schon die Gemeinsamkeiten. Beim 5c setzte Apple noch auf den Apple A6-Prozessor aus dem iPhone 5 und nicht auf den Apple A7 aus dem 5s. Auch auf Touch ID mussten 5c-Kunden verzichten.Das iPhone 5c verkaufte sich nur in den ersten Tagen einigermaßen. Wenige Wochen nach der Markteinführung musste Tim Cook zugeben, dass man erheblich zu viele iPhone 5c produzierte, aber beim iPhone 5s Lieferschwierigkeiten habe. Ein Grund für die schwache Nachfrage war sicher der Preis: Trotz alter Hardware aus dem iPhone 5 (Apple A6, kein Touch ID) und einem deutlich minderwertigerem Gehäuse war das iPhone 5c mit 599 Euro gerade einmal 100 Euro günstiger als das iPhone 5s. Auch Tester waren vom iPhone 5c wenig beeindruckt: Das Gehäuse wurde aufgrund der "billigen" Anmutung kritisiert und der Preis als deutlich zu hoch eingeschätzt.Erst einige Monate vor Ende des Produktzyklus im Jahr 2014 fand das iPhone 5c doch noch einige Käufer: Über diverse Händler waren die Geräte teils deutlich unter Apples aufgerufenem Preis zu bekommen, sodass sich einige Kunden für ein iPhone 5c entschieden.Geräte, die älter als 5 Jahre, aber jünger als 7 Jahre sind, landen bei Apple auf der "Vintage"-Liste. Dies hat erst einmal keine konkreten Auswirkungen – die Geräte funktionieren natürlich weiterhin. Doch will man ein altes Gerät reparieren (beispielsweise den Akku tauschen), geht das mit einer Einschränkung: Es müssen Ersatzteile vorrätig sein. Apple produziert nun keine Original-Ersatzteile mehr – ist der Vorrat erschöpft, ist keine Reparatur mehr bei Apple oder bei autorisierten Partnern möglich.Erst im Jahr 2022 wird Apple den kompletten Support für das iPhone 5c einstellen - dann deklariert Apple das Produkt als Obsolet. Dies bedeutet, dass man keinerlei Reparaturen oder sonstige Unterstützung bezüglich dieses Modells mehr von Apple erhält.