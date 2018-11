iPhone 2020: Intel stellt neuen 5G-Chip halbes Jahr früher vor

Erlaubt zeitgleiche 4G- und 5G-Verbindungen



Der XMM 8160 bringt viele Funktionen und Frequenzen unter ein Dach. Fotos: Intel

Nachfolger in erstem iPhone mit 5G erwartet

Nicht vor 2020



Klein, kompakt, hoch integriert: Wieviel Energie der 8160 verbraucht, sagt Intel hingegen nicht.

Keine Eile geboten

XMM 8160 ist der Name des neuen LTE-Chips von Intel. Der Hersteller präsentierte das Multimode-Modem nun der Öffentlichkeit. In Produktion geht es voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte von 2019. Produkte, die den 8160 eingebaut haben, erwartet Intel ab 2020.Der Chip unterstützt sowohl 2G, 3G, 4G als auch 5G und bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 6 Gigabit pro Sekunde. Zudem enthält er einige fortschrittliche Funktionen, etwa simultane Verbindungen über LTE und 5G. Damit stellt Intel die Rückwärtskompatibilität des Modems sicher, da die Mobilfunkbetreiber zu Beginn der 5G-Einführung noch nicht alle Masten umgestellt haben werden. Intel rühmt sich zudem, neue Millimeter-Spektren und viele Bänder (FDD und TDD von 600 MHz bis 6 GHz) im Sub-6-GHz-Bereich zu unterstützen. Zur Unterstützung der vollen Bandbreite müssen Gerätehersteller den Minichip mit zwei unterschiedlichen Funksendern koppeln.Auch wenn Intel mit seiner vorgezogenen Ankündigung Druck aufbaut, ist unklar wie Apple reagiert. Berichten zufolge will der iPhone-Produzent auf den Nachfolger, den XMM 8061 warten, weil das nun vorgestellte Modem angeblich zu viel Wärme produziert. Außerdem soll es recht energiehungrig sein. Intel plant den Nachfolger im 10nm-Verfahren herzustellen und damit die Probleme zu lösen. Komplett unsicher bleibt allerdings, wann er vom Band rollen soll.Obwohl es theoretisch möglich wäre, ist die Vorstellung eines 5G-iPhones noch im nächsten Jahr sehr unwahrscheinlich. Zum Einen gibt Intel ja selbst an, man werde erst im zweiten Halbjahr ausliefern – und die Fertiger brauchen ja auch noch Zeit, die Chips in die Geräte zu packen. Zum Anderen gehen Beobachter von langen Testphasen aus und verweisen auf Apples Ansprüche in Punkto Stromverbrauch, enger Integration und Zuverlässigkeit. Intel müsste seinen Zyklus um ein weiteres halbes Jahr verkürzen, damit Apple wirklich noch in diesem Herbst mit einem 5G-Gerät auf den Markt kommt. Andererseits stellt der iPhone-Hersteller dafür seinen Produktzyklus sicher nicht um.Übertriebene Hast ist auch schon deswegen fehl am Platz, weil die Mobilfunkfirmen sicher noch ein paar Jahre brauchen, um alle ihre Funkstationen umzurüsten. Im nächsten Jahr werden voraussichtlich erstmal Ballungsgebiete angeschlossen. Der Zubehörmarkt versorgt Early Adopter dann vermutlich mit nicht ganz so energieeffizienten Peripheriegeräten, um 5G mit Laptops zu ermöglichen. Auch erste Smartphones werden wir mit 5G im Laufe des nächsten Jahres sehen. Unter Experten gilt 2019 jedoch eher noch als ausgeweitete Testphase. Ausgereiftere und hoch integrierte Produkte kann man 2020 erwarten. Apple, nicht bekannt dafür neuartige Komponenten als erster Hersteller zu präsentieren, stellt im Herbst 2020 das erste iPhone mit 5G-Konnektivität vor, so lautet zumindest die vorherrschende Prognose.