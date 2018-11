iPhone 2020: Apple bringt 5G angeblich später, aber mit Intels Top-Chip

Mehr Transistordichte für iPhone-Prototypen

Probleme mit Wärmeabfuhr

Apples Plan B: Der lachende Dritte

5G kommt mit Nachdruck

Apple bringt 2020 erste iPhones mit der Datenübertragungstechnologie 5G heraus. Das besagen Gerüchte, die in US-Medien kursieren . Dieselben Quellen berichten, dass Apple dafür den angekündigten Intel-Chip 8161 verwenden möchte. Mit diesem Modem-Modell will Intel einige Probleme aus der Welt schaffen, mit denen momentan noch alle 5G-Chips zu kämpfen haben.Intel hat für das zweite Halbjahr 2019 die Marktreife des 5G-Modems 8060 angekündigt, dessen Laptop-Variante der Chiphersteller bereits im Frühjahr auf der MWC (Mobile World Congress) präsentierte. Der Multi-Modus-Chip unterstützt neben den neuen Frequenzen auch 2G-, 3G- und 4G-Standards. Beobachter sprechen davon, dass 8060-Modelle bereits in iPhone-Prototypen für die kommende Generation zum Einsatz kommen. Ein Nachfolger steht jedoch schon in den Startlöchern und soll Apples Präferenz darstellen: Der Intel 8161. Ihn will Intel im 10nm-Verfahren herstellen, um dank der erhöhten Transistordichte für mehr Geschwindigkeit und Energieeffizienz zu sorgen. Ein viel wichtigeres Problem muss der 8161 zudem lösen: Die erhöhte Wärmeabstrahlung.Apple soll unzufrieden mit dem 8060-Chip sein, denn der Chip setzt überdurchschnittlich viel Wärme frei. Die Quellen berichten, die Wärmeentwicklung sei so stark, dass man sie an der Außenseite der Prototypen spüren könne. Zudem senkt der Einsatz die Akku-Laufzeit, da das Telefon die Wärmeenergie selbstverständlich mit Akku-Strom erzeugt. Mit dem Problem steht Intel nicht alleine da, auch Qualcomms X50-Modem soll unter erhöhter Wärmebildung leiden. Der Modemchip-Marktführer hat jedoch kürzlich verkündet, man habe die Energieverluste nun in den Griff bekommen.Die Schwierigkeiten Intels mit der aktuellen Baureihe sieht Apple den Berichten zufolge jedoch nicht als so akut an, dass der Konzern wieder Qualcomm ins Boot holt. Die beiden Technologiegiganten befinden sich in mehreren Rechtsstreitigkeiten in denen es um Milliarden US-Dollar geht. Daher soll Apple Verhandlungen mit einem anderen Unternehmen aufgenommen haben: MediaTek. Der Hersteller entwickelt allerdings typischerweise eher Modelle für preisgünstigere Serien. Daher glauben die Quellen auch, MediaTek stelle nur den "Plan B" dar, falls Intel versage. Allerdings stehe Apple und Intel auch genug Zeit zur Verfügung, um die Probleme zu beheben. Dem iPhone-Konzern gelang es erst in diesem Jahr, seine neue Smartphone-Serie komplett mit Intel-Modems auszustatten.Der 5G-Standard wurde im Frühjahr erst vollständig festgelegt. Im nächsten Jahr beginnt der Ausbau der Mobilfunknetze, sodass zu Beginn nur mit wenigen kompatiblen Basisstationen zu rechnen ist. Nichts desto trotz rechnet die Branche zur MWC 2019 mit den Präsentationen einer ganzen Reihe von 5G-Smartphones. Namentlich sollen Oppo, Huawei und Xiaomi erste Handys mit der neuen Technlogie vorstellen. Während die Hersteller aus dem Android-Lager 2019 beginnen, 5G als Top-Feature zu vermarkten, wartet Apple hingegen noch bis 2020 mit der Implementation. Kein Wunder, die Anwendungsfälle für den Standard, der Downloadgeschwindigkeiten von mehreren Gigabit pro Sekunde ermöglicht, werden erstmal begrenzt sein. Ein T-Mobile-Manager meinte, die Killer-App für 5G im Jahr 2019 liege vermutlich darin, dass das 5G-Symbol auf den Displays der neuen Smartphones aufleuchte.