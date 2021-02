Wall Street Journal: iPhone 13 wieder mit Touch ID

Face ID & Touch ID

iPhone 13: Vorstellung im Herbst

Pin-Eingaben sind nervig, daher führte Apple mit dem iPhone 5s den Fingerabdrucksensor "Touch ID" ein. Hier war der Scanner in den Home-Button integriert, so dass kein zusätzliches Element auf der Vorder- oder Rückseite des Smartphones notwendig war. Mit dem iPhone X löste Apple Touch ID durch Face ID ab. Durch Sensorik oberhalb des Displays scannt Face ID das Gesicht des Nutzers und entsperrt das iPhone bei einer positiven Übereinstimmung mit den gespeicherten Daten. Viele Kunden und Pressevertreter nahmen Face ID positiv auf – doch es gibt auch einige, die sich Apples Rückkehr zu Touch ID wünschen.Mit dem iPad Air 4 verlagerte Apple den Touch-ID-Sensor in dem Schlafen/Aufwecken-Knopf an der Seite des Gerätes, um die ganze Front für den Bildschirm nutzen zu können. Doch laut einem Bericht des Wall Street Journals wird Apple beim iPhone 13 einen anderen Weg gehen. Zwei ehemalige Apple-Angestellte haben bestätigt, dass Apple mit dem in diesem Jahr erscheinenden iPhone 13 parallel Face ID und eine neue Art von Touch ID anbietet.Apple wird, so der Bericht, Touch ID aber nicht in einen Knopf integrieren, sondern ins Display. Der Nutzer legt seinen Finger dann auf das Display, um das Smartphone zu entsperren. Ermöglichen will dies Apple durch Ultraschallwellen, wodurch das iPhone den Fingerabdruck beim Auflegen des Fingers auf das Display erkennt.Doch einer der ehemaligen Apple-Angestellten schränkt diesen Ausblick etwas ein: Apple wird diese Technik nur einsetzen, wenn eine ähnlich Sicherheit wie bei der derzeitigen Touch-ID-Umsetzung im Knopf gewährleistet ist. Sollte die Ultraschall-gestützte Lösung im Display leichter zu überwinden sein, wird Apple diese nicht verbauen. Touch ID bietet eine Sicherheit von 1:50.000 (jeder 50.000. Versuch führt zu einer falsch-positiven Erkennung) – Face ID liege laut Apple bei 1:1.000.000 und ist somit erheblich sicherer als Touch ID.Wenn Apple dem jährlichen Zyklus treu bleibt, wird Apple die neuen Geräte im September vorstellen und ausliefern. Im vergangenen Jahr verzögerte sich der Fahrplan aufgrund der Corona-Pandemie um einen Monat: Das iPhone 12 stellte Apple erst am 13. Oktober vor, die Auslieferung begann am 23. Oktober (iPhone 12 und 12 Pro) und 13. November (iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini).