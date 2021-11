iPhone 13 Pro für 8400 Dollar: Die „Tesla Electro“-Edition von Caviar, gebaut mit Autoteilen

iPhone mit Aluminium-Auflage aus einem echten Tesla

Preise zwischen 6.760 und 8.380 US-Dollar

Auch in diesem Jahr dürften zu Weihnachten wieder viele iPhones verschenkt werden. Die Auswahl an Farben ist sowohl bei den Geräten als auch bei Hüllen und anderem Zubehör ist reichhaltig, sodass für nahezu jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Extravaganz allerdings bietet Apple traditionell nicht. Dafür und für extrem hochpreisige Exklusivität fühlt sich ein russisches Unternehmen namens Caviar zuständig, welches Jahr für Jahr mit Sondereditionen der jeweils aktuellen Smartphones aus Cupertino aufwartet.2020 bot Caviar eine limitierte Ausgabe des iPhone 12 an, in die ein Stück des legendären Rollkragenpullovers von Apple-Gründer Steve Jobs eingearbeitet war (siehe ). In diesem Jahr verbindet das Unternehmen das iPhone 13 Pro (Max) mit zwei anderen weltweit bekannten und klangvollen Namen: Tesla und Elon Musk. Die auf 99 Exemplare begrenzte Sonderanfertigung trägt den Namen "iPhone 13 Pro Tesla Electro". Der Clou: ein Teil der Rückseite des Gehäuses besteht aus dem Aluminium eines echten Tesla-Fahrzeugs. Verziert ist es mit dem Logo des US-amerikanischen Autoherstellers und stilisierten Darstellungen einiger Modelle sowie einer Porträtzeichnung des Tesla-Chefs.Auf das sonst gern verwendete Gold verzichtet Caviar beim "iPhone 13 Pro Tesla Electro", Statt dessen entschied sich das Unternehmen beim Firmenschriftzug auf der Rückseite für Kupfer, weil dieses Material bei Elektroautos von zentraler Bedeutung ist. Zudem stellt das rötliche Metall einen dekorativen Kontrast zum weiß-silbernen Aluminium dar. Das Gehäuse selbst ist aus Titan gefertigt und mit einer schwarzen PVD-Beschichtung versehen. Technisch unterscheidet sich das Gerät hingegen naturgemäß nicht von den Standard-Modellen aus Cupertino. Anders sieht das bei den Preisen aus: Diese beginnen bei 6.760 US-Dollar für das iPhone 13 Pro mit 128 Gigabyte Speicher und reichen bis zu 8.380 US-Dollar für ein iPhone 13 Pro Max mit 1 Terabyte Speicher.