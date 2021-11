iPhone 13: Lieferprobleme auf Monate, doch Besserung in Sicht

Verbesserungen zum Weihnachtsgeschäft

Bis Februar 2022 iPhone-Knappheit

Seit rund eineinhalb Monaten ist die jüngste iPhone-Generation nun bereits auf dem Markt, doch je nach Ausführung kommt es immer noch zu langen Lieferzeiten. Dies war in Jahren ohne Chipmangel ebenfalls oft der Fall, die aktuelle Marktsituation stellt Hersteller aber vor besondere Herausforderungen. Interessiert man sich derzeit für ein iPhone 13 Pro, so geht Apple von einem Liefertermin zwischen dem 1. und dem 8. Dezember aus, selbiges trifft auf die Max-Variante mit 6,7"-Display zu. Das reguläre Modell liegt bei Wartezeiten von ein bis zwei Wochen, sowohl in 5,4"- als auch der 6,1"-Version. In Hinblick auf die Situation der wichtigsten Apple-Zulieferer diskutiert ein Bericht , was für die kommenden Monate und vor allem das Weihnachtsgeschäft zu erwarten ist.Zunächst lautet die gute Nachricht, dass sich die angespannte Lage wohl bis Mitte Dezember ein Stück verbessern dürfte. Auch wenn es in manchen geografischen Regionen kaum noch möglich ist, vor Weihnachten ein Exemplar zu ergattern, werden die Lieferzeiten bald sinken. So beobachten Zulieferer derzeit, dass sich Lücke zwischen Nachfrage und Angebot langsam verringere. Längerfristig gesehen sei aber dennoch erst einmal nicht davon auszugehen, Bestellungen des iPhone 13 zeitnah zu erhalten.Den Prognosen zufolge dürfte es Februar 2022 werden, bis sich Angebot und Nachfrage nach dem iPhone 13 eingependelt haben. Rund fünf Monate wären damit zwischen Markteinführung und sofortiger Verfügbarkeit vergangen – mehr als bei jedem anderen iPhone-Modell zuvor. Angesichts der unklaren Marktbewegung hatte Apple erneut darauf verzichtet, eine Prognose für das laufende Quartal abzugeben. Für den Dreimonatszeitraum Juli, August und September hieß es, aufgrund der Chip-Knappheit Einbußen in Höhe von sechs Milliarden Dollar verzeichnet zu haben. Auch für die bevorstehende Zeit gibt es Risiken, die sich stark auf Lieferketten und Produktverfügbarkeit auswirken können.