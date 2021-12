iPhone 12 und 13 mit Bluetooth-Verbindungsproblemen bei Auto-Freisprechsystemen

Probleme bei der Tonwiedergabe

Einige Automarken betroffen

Kaum wirkungsvolle Workarounds

Bei vielen Anwender ist es gängige Praxis, dass sich ihr Smartphone automatisch via Bluetooth mit dem Fahrzeug verbindet: Anrufe und der Versand von Nachrichten sowie die Navigation gestalten sich dann im Regelfall deutlich einfacher – und das Gerät bedarf keines Kabels, um die Verbindung herzustellen. Nun mehren sich die Stimmen einiger Anwender, die Schwierigkeiten mit der Bluetooth-Konnektivität im Auto haben – betroffen sind wohl vor allem Geräte der letzten beiden iPhone-Baureihen.In Apples Support-Forum berichten einige Nutzer von Verbindungsproblemen ihres iPhones mit dem Freisprechsystem des Fahrzeugs. Dabei geht es ausschließlich um Bluetooth: Zwar funktioniere der Kopplungsvorgang nach Beschreibung der Betroffenen reibungslos, allerdings bleibe die Verbindung oftmals nicht über einen längeren Zeitraum aufrecht. So berichten manche Anwender, dass Anrufe oftmals mit Ärgernissen einhergehen würden: Nach wenigen Minuten breche das Gespräch ab. Bei der Wiedergabe von Musik tritt das Phänomen bei manchen Anwendern ebenfalls auf, andere bleiben hiervon gänzlich verschont.Mittlerweile griff auch 9to5Mac das Thema auf – in den Nutzerkommentaren finden sich ebenfalls einige Anwender, die ihren Unmut äußern. Besonders betroffen scheinen die Modelle des iPhone 12 sowie 13 zu sein – bei Ersteren habe vor allem das Update auf iOS 15.0 und neuer die Schwierigkeiten nach sich gezogen. Ältere Generationen des iPhones hätten nach Ansicht vieler Betroffener ihren Dienst stets einwandfrei verrichtet. Unklar ist, ob die Probleme vor allem bestimmte Automarken betreffen: Nutzer verweisen auf Toyota-Pkws sowie -Lkws, aber auch Fahrzeuge von Audi, Volvo, Chevrolet und Mitsubishi werden genannt.Workarounds finden sich kaum: Einige Betroffene verbinden ihre iPhones zuerst per Kabel mit dem Fahrzeug, um anschließend eine stabile Bluetooth-Verbindung zu erzielen – das klappt aber wohl nicht bei allen und auch nicht dauerhaft. Möglicherweise hilft lediglich das Warten auf ein Software-Update von Apple. Das Unternehmen äußerte sich bislang noch nicht zu dem Phänomen.