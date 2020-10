iPhone 12 mit Gelbstich-Problem: Einige Kunden berichten über Display-Verfärbungen

Produktionsumstände als Grund?

Bei vielen Einheiten verschwindet der Gelbstich nach einigen Tagen

Möglichkeit eines dauerhaften Problems

Nach dem Marktstart des iPhone 12 und iPhone 12 Pro am 23. Oktober hatten Käufer inzwischen einige Tage Zeit, ihr neues Apple-Smartphone und dessen Features zu testen. Zu den positiven Nutzerberichten kommen mehr und mehr kritische Stimmen, die sich über einen Gelbstich des Displays beschweren. Die gelbliche Farbgebung erinnert manche Anwender an Night Shift – Apple bietet die Funktion als Blaulichtfilter an, um Nutzern abends respektive nachts das Einschlafen zu erleichtern. Doch selbst bei deaktiviertem Nachtmodus erscheint das Display über die Maßen gelb. Auch viele frühere iPhone-Modelle hatten zum Marktstart ein ähnliches Problem.Alle Jahre wieder kommen von zahlreichen Käufern einer gerade erst erschienenen neuen iPhone-Generation Beschwerden über gelbe Verfärbungen auf dem Display ihres Gadgets. Entsprechende Berichte reichen zurück bis zum iPhone 3G (2008). Wenn das betroffene iPhone erst kürzlich auf den Markt gekommen ist, kann der Gelbstich mit den Produktionsumständen zusammenhängen.Um möglichst viele Einheiten zum Verkaufsstart lieferbereit zu haben, setzt Apple auf eine zügige Fertigung. Ein negativer Nebeneffekt dessen kann sein, dass das Display des Geräts in den ersten Tagen der Nutzung den besagten Farbton aufweist. Der Grund: Der Kleber zwischen Display und Displayglas ist noch nicht komplett trocken. Das Resultat ist ein gelb-lastiges Display. Doch keine Sorge: Die Verfärbung verschwindet nach spätestens einer Nutzungswoche wieder, sofern der Kleber tatsächlich verantwortlich ist. Kunden benötigen in dem Fall schlicht etwas Geduld.Sollte die Verfärbung des Displays nach einer Woche immer noch nicht verschwunden sein, dürfte das Problem woanders liegen. Um mögliche Fehler bei den Einstellungen des iPhones auszuschließen, gilt es, sowohl Night Shift als auch True Tone zu deaktivieren. Danach legen Nutzer das betroffene Gerät am besten neben ein älteres iPhone, das über ein farblich normal abgestimmtes Display verfügt. Die Helligkeit beider Geräte sollte bei rund 75 Prozent liegen. Weist das iPhone 12 auch in dem Vergleich einen deutlichen Gelbstich auf, der vom anderen iPhone abweicht, ist es ein Fall für den Apple-Support.Da das iPhone 12 noch keine Woche auf dem Markt ist, könnte es sich bei den bisherigen beanstandeten Einheiten um den schon angesprochenen, Klebstoff-bedingten Produktionseffekt handeln. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Displayfarbe der iPhones in den nächsten Tagen normalisiert. Kleinere Abweichungen von einer kühleren zu einer wärmeren Farbgebung (oder umgekehrt) sind beim Wechsel von einer iPhone-Generation zu einer anderen hingegen normal.