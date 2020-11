iPhone 12 Vorbestellungen: Probleme mit Zahlung via Apple Pay

Die Zahlung deiner Bestellung ist leider nicht erfolgt.



Damit du deine Bestellung möglichst zeitnah erhältst, melde dich bitte auf der Seite für den Bestellstatus an und aktualisiere deine Zahlungsinformationen. Das sollte das Problem lösen. Falls es nach wie vor besteht, kontaktiere bitte deinen Kartenanbieter und teile ihm mit, dass du etwas bei Apple bestellt hast.

Falls wir nach 7 Tagen deine Zahlung immer noch nicht verarbeiten können, wird deine Bestellung storniert.

Hotline überlastet, Zahlungsmethode aktualisieren nicht verfügbar

Option nun freigeschaltet, gute Nachrichten für frühe Besteller

Um 14 Uhr deutscher Zeit starteten die Vorbestellungen des iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini und HomePod mini. Wie üblich war der Andrang riesig und Apple kommt nicht mit den Lieferungen nach. Bestellt man jetzt ein iPhone 12 Pro Max, erhält man dies beispielsweise wahrscheinlich erst Anfang Dezember. Um so ärgerlicher ist es, dass manche nun eine schwer verständliche Mail vom Apple Online Store bekommen haben – die Zahlungsmethode wurde abgewiesen. Normalerweise sind solche Probleme hausgemacht: Die Kreditkarte ist nicht mehr gültig oder verfügt nicht über einen ausreichenden Kreditrahmen. Doch diesmal ist Apple Pay der Grund und den Käufer trifft keine Schuld.Viele langjährige Apple-Fans wissen, dass man meist in der Apple-Store-App schneller und einige Minuten früher bestellen kann – bei der aktuellen Liefersituation ein echter Vorteil gegenüber anderen Kunden. In der Apple-Store-App lässt sich auch bequem via Apple Pay bezahlen – das Geld wird dann über die bei Apple Pay hinterlegte Zahlungsmethode abgebucht. Viele Kunden wählten wohl diesen Weg, doch dieser führte nun zu einer wenig erfreulichen E-Mail von Apple:Obwohl bei den Kunden ausreichend Kreditrahmen bei der in Apple Pay hinterlegten Karte vorhanden war, klappte die Bezahlung via Apple Pay nicht. Die Apple-Store-App zeigte zwar eine erfolgreiche Bestellung an – und auch die Bestellbestätigung landete wie gewohnt im Postfach, doch zwischen 15 und 19 Uhr trudelte dann die oben stehende E-Mail ein.Wer sich nun an die Hotline des Apple Stores wandte, musste entweder Stunden warten oder der Anruf wurde erst gar nicht in der Warteschleife entgegengenommen. Über den Apple Online Store war es bis vor kurzem nicht möglich, die Zahlungsmethode zu aktualisieren. Diese Optionen deaktiviert Apple bei großer Last im Apple Online Store.Nun hat Apple aber im Apple Online Store die Option zur Aktualisierung der Zahlungsmethode wieder aktiviert – über den Link der "Mahnung" erreicht man direkt die betreffende Bestellung und kann dort die Bezahlmethode auswählen. Hierbei ist es möglich, die für Apple Pay verwendete Kreditkarte zu hinterlegen – dies gelingt nun bei den meisten Kunden ohne Probleme.Nun die gute Nachricht: Der "Platz" in der Besteller-Liste bleibt erhalten und man erhält das iPhone zum in der Bestellbestätigung angegebenen Datum. Warum es aktuell zu diesen Problemen im Apple Store mit Apple Pay kommt, ist nicht bekannt.