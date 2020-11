MagSafe hinterlässt Spuren: Apple geht auf Abdrücke bei Lederhüllen ein

Bilder zeigen die Auswirkungen

Auch neues Leder-Case betroffen

Mit einer neuen Generation von iPhones werden auch neue Schutzhüllen fällig – sofern sich die Abmessungen der Geräte ändern. Dass die Hüllen selbst über neue Features verfügen, bleibt zumeist die Ausnahme. Beim iPhone 12 ist das anders: Dank MagSafe haften die Cases auch magnetisch an der Rückseite der Smartphones und ermöglichen das Anbringen weiteren Zubehörs – als Beispiel sei das von Apple produzierte MagSafe-Ladegerät genannt. Wer sich eine Originalhülle besorgt und diese gemeinsam mit MagSafe-Zubehör verwenden möchte, sollte sich möglichen Veränderungen am Case bewusst sein – Apple klärt mittlerweile auf.Viele Anwender möchten ihren neuen iPhones den bestmöglichen Schutz zuteilwerden lassen – und greifen zu den Schutzhüllen von Apple oder Drittanbietern, die über ein breites Sortiment an unterschiedlichen Produkten verfügen. Seit Kurzem finden sich bei Apple Lederhüllen , welche die Rückseite des Geräts bedecken, für sämtliche iPhone-12-Modelle. Sechs unterschiedliche Farboptionen stehen zur Auswahl, außerdem ist ihnen allen die Unterstützung von MagSafe gemein. So muss das Telefon nicht erst aus der Hülle genommen werden, ehe es auf dem entsprechenden Ladegerät Platz findet und dort magnetisch haftet. Diese praktische Eigenheit des neuen Zubehörs scheint aber auf längere Sicht Spuren zu hinterlassen: Apple erklärt auf der Produktseite, dass MagSafe-Zubehör mit Abdrücken auf der Hülle einhergehen könnte – und illustriert das anhand eines Cases, das einen solchen kreisrunden Abdruck zeigt. Für Anwender, die diese Folgen vermeiden möchten, hält das Unternehmen noch einen Tipp parat: Apple rät in diesem Fall zum Kauf eines Silikon Case oder Clear Case.Ob das aus Silikon gefertigte Pendant tatsächlich Abhilfe schafft, darf aber bezweifelt werden: So tauchten bereits Bilder dieser Hüllen auf, die ebenfalls Abdrücke von MagSafe-Zubehör aufweisen. Bei der Lederhülle , die das gesamte Telefon umfasst und bei Apple bereits gelistet wird, spricht der Hersteller ebenfalls von möglichen Abdrücken, ohne hingegen auf Alternativen zu verweisen. Auch entsprechende Bilder stellt Apple bei diesem Produkt nicht zur Verfügung.