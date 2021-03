iPhone 12: Berichte über verfärbte Gehäuse – bislang nur Einzelfälle

Ausmaß unklar – aber wohl sehr selten

Betroffene: An Apple-Support wenden

Das iPhone 12 ohne Namenszusatz ist seit dem 23. Oktober 2020 auf dem Markt – am 13. November 2020 folgte das iPhone 12 mini. Beide Modelle verwenden einen Gehäuserahmen aus Aluminium – bei den Pro-Modellen setzt Apple auf Edelstahl. Bereits beim iPhone 11 verwendete Apple ebenfalls Aluminium als Rahmenmaterial – und nach etwa 9 bis 12 Monaten kamen die ersten Berichte auf, dass sich der Rahmen der Geräte an manchen Stellen verfärbte. Auch beim iPhone SE der zweiten Generation finden sich einige Berichte bezüglich dieser Probleme im Netz.Nach nur rund vier Monaten tauchen nun erste Wortmeldungen zum iPhone 12 auf, dass auch hier mit Verfärbungen zu rechnen ist. Den Anfang machte ein im November gekauftes iPhone 12 in Rot (Product Red), welches der Käufer stets in einer Tasche verwendete. Äußerliche Beschädigungen sind auf den Bildern des Nutzers nicht zu erkennen – nur eine deutliche Verfärbung an einer der Ecken.Der Betroffene gibt an, dass das iPhone nicht in Kontakt mit aggressiven Reinigungsflüssigkeiten oder sonstigen Substanzen war. An den anderen Ecken des Rahmens ist keine Verfärbung zu erkennen.Es ist auffällig, dass bereits nach einigen Monaten erste Berichte zu Verfärbungen kursieren – und nicht erst nach deutlich längerer Zeit. Aber: Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es erst wenige glaubwürdige Stimmen zur geschilderten Thematik. Von einem weit verbreiteten Problem kann man daher momentan sicherlich nicht sprechen – per Foto belegte Meldungen sind zwar glaubwürdig, die zahlreichen "habe ich auch!"-Postings in Foren sind mit Vorsicht zu betrachten. In den Apple-Foren gelten die Verfärbungen beispielsweise noch nicht als heißes Thema.Ist man selbst von derlei Verfärbungen betroffen und weist das iPhone äußerlich keine sonstigen Beschädigungen auf, sollte man sich an den Apple-Support wenden, falls das Gerät noch in der Garantiezeit ist. Wie Apple jedoch mit solchen Fällen umgeht, ist höchst unterschiedlich. Sind jedoch Kratzer oder sonstige Beschädigungen zu erkennen, ist ein Austausch oder eine Reparatur ausgeschlossen.