iPhone 12 und 12 Pro im Teardown: Viele gleiche Bauteile

Bildschirm scheint identisch

LiDAR-Scanner fehlt, Akku mit gleicher Kapazität

Logic Board ebenfalls sehr ähnlich

Fazit von iFixit

Seit vergangenem Freitag liefert Apple das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro aus. Kunden, welche sich für das iPhone 12 mini oder iPhone 12 Pro Max interessieren, müssen sich noch bis zum 6. November gedulden – erst dann können diese Modelle vorbestellt werden. Schon bei der Vorstellung wurde klar, dass Apple das iPhone 12 im Vergleich zum iPhone 11 deutlich aufgewertet hat: Das 12er ohne Namenszusatz bringt nun einen Bildschirm in OLED-Technik mit – beim iPhone 11 mussten die Kunden noch mit einem LCD leben.Dies hat natürlich auch Auswirkung auf die Komponenten der Geräte. iFixit hatte nun Gelegenheit, die neuen Modelle genauer unter die Lupe zu nehmen und zu zerlegen. Hierbei wird deutlich, dass Apple das iPhone 12 und 12 Pro auch vom Innenleben deutlich zusammenrückt:Das iPhone 12 und 12 Pro setzen beide einen OLED-Bildschirm mit 6,1"-Diagonale ein – doch Apple gibt beim iPhone 12 Pro eine höhere maximale Helligkeit an: 800 Nits beim Pro gegen 625 Nits beim iPhone 12 ohne Namenszusatz in typischen Anwendungsfällen. Bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten sollen beide Geräte laut Apple 1.200 Nits erreichen. Laut iFixit scheint es sich bei den Bildschirmen aber um identische Bauteile zwischen dem iPhone 12 und 12 Pro zu handeln – diese lassen sich sogar zwischen den Modellen austauschen.Das iPhone 12 bringt keinen LiDAR-Scanner mit – im Innenleben findet sich an dieser Stelle aber ein kleiner Plastik-Platzhalter. Diesen fügte Apple ein, um andere Komponenten aus dem iPhone 12 Pro unverändert übernehmen zu können:Beim Akku gibt es keinerlei Unterschied: Die Bauform ist identisch und auch die Kapazität gibt Apple bei beiden Modellen mit 2.815 mAh an.Selbst beim Logic Board scheint es, wenn überhaupt, nur in Details Unterschiede zu geben: Bis auf ein paar Seriennummern konnte iFixit keinen Unterschied ausmachen – und selbst eine Röntgenaufnahme konnte keine tief greifenden Änderungen ausmachen:iFixit gibt dem iPhone 12 und 12 Pro eine Punktzahl von 6 auf einer Skala von 1 bis 10 was Reparaturen anbelangt. Die Geräte seien Modular aufgebaut und einzelne Komponenten wie der Akku und der Bildschirm seien verhältnismäßig einfach zu wechseln. Bemängelt wird von iFixit jedoch der Einsatz von vielen, proprietären Schrauben und die Glasrückseite, welche bei Stürzen schnell springt.