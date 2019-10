iPhone 11 „glüht“ im Dunkeln: Taschenlampe sorgt für interessanten Lichteffekt

Taschenlampen-Licht entlang des ganzen iPhones zu sehen

Apple fügte dem iPhone 11 im Vergleich zum iPhone XR nicht nur ein weiteres Kameraobjektiv hinzu, sondern implementierte die Hauptkamera auch auf eine andere Weise als zuvor im Gehäuse des Smartphones. Um die Kamera befindet sich eine matte, kaum reflektierende Glasoberfläche, durch die die Gehäusefarbe durchscheint. Zusätzlich zu der damit einhergehenden ästhetischen Neuerung auf der Gehäuserückseite ergibt sich ein interessanter Effekt, wenn Nutzer das Taschenlampen-Feature des iPhone 11 verwenden. Das iDevice scheint förmlich zu glühen.YouTube-Nutzer „Alta's Projects“ zeigt den „Glüh“-Effekt in einem kurzen Videoclip. Er nutzt die grüne Variante des iPhone 11, das Apple im September gemeinsam mit dem iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max vorstellte. Bei aktivierter Taschenklampe leuchtet im Dunkeln außer dem eigentlichen Taschenlampenlicht auf der Rückseite des Smartphones auch der Rahmen, der das Gehäuse umschließt. Auf den ersten Blick wirkt der Effekt wie eine Rundum-Beleuchtung des iDevices, obwohl nur das Licht neben der Kamera leuchtet.Je nach Farbe des iPhones könnte das Gehäuse-„Glühen“ stärker oder schwächer erscheinen. Es sollte in jedem Fall möglichst dunkel in der jeweiligen Umgebung sein, damit sich der leuchtende Bereich am Gehäuserahmen gut erkennen lässt.