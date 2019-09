iPhone 11: Erste Unboxing-Fotos und Hands-on-Videos aufgetaucht

Herkunft der Geräte ist unklar

"Wert lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken"

Bild auf der Box zeigt iPhone-Rückseite

Der eine oder andere Vietnamese hält offenbar bereits ein iPhone 11 oder 11 Pro in seinen Händen, obwohl Apple die neue Generation der Smartphones offiziell noch gar nicht ausliefert. Auf Fotos und Videos, die einigermaßen echt aussehen, lassen sich die Modelle jedenfalls schon in freier Wildbahn bewundern.Wie die brandneuen Geräte unters Volk gelangt sind, ist unklar. Der vietnamesischen Webseite Genk zufolge meldete jedoch jetzt zumindest ein Geschäft in Ho-Chi-Minh-Stadt, es verfüge bereits über etliche iPhone Pro Max. Einige Tage zuvor hatte Vu Bo Phuder, der Inhaber eines Shops in Hanoi, auf Facebook Fotos und Videos veröffentlicht , bei denen er die Geräte in Händen hält und bedient. Allerdings teilte der Ladenbesitzer nicht mit, über welche Kanäle er an die Modelle gelangte.Minh Tuan, der Inhaber des Shops in Ho-Chi-Minh-Stadt, wollte auf Anfrage von Genk ebenfalls keine Details zur Herkunft des goldenen iPhone 11 Pro Max mit 256 Gigabyte nennen. Auch zum Preis, den er für das Gerät gezahlt hat, verweigerte er die Auskunft. Der Wert lasse sich nicht in Zahlen ausdrücken, sagte er, sondern allein in dem Grad der Leidenschaft für Apples Smartphones.Die Fotos und Videos aus Vietnam zeigen, dass die bereits gestern aufgetauchten Bilder der Verpackung eines iPhone 11 Pro Max echt sein dürften. Der Gerät kommt in einer schwarzen Box, auf deren Oberseite die Rückansicht des Smartphones mit den markanten drei Kameralinsen abgebildet ist. Weitere Bilder zeigen auch das Zubehör, welches zum Lieferumfang gehört, beispielsweise das 18-Watt-Ladegerät mit zugehörigem Kabel von USB-C auf Lightning.