Erste Bilder: Die Verpackung des iPhone 11 Pro Max

Schwarze Box mit goldenem Schriftzug

Verkaufsstart am 20. September

Wenige Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation sind erstmals Bilder von Verpackungen der Smartphones aufgetaucht. Konkret geht es um Kartons des goldenen iPhone 11 Pro Max, an denen sich das Verpackungsdesign des großen OLED-Modells erkennen lässt. Die iPhone-Box ist schwarz und stellt die Rückseite des neuen iPhone 11 Pro Max dar. Im Vergleich zu der Vorjahresvariante fallen direkt die drei Kamera-Objekte auf. Das Unternehmen aus Cupertino hat zudem das Apfellogo weiter in die Mitte des iPhone-Gehäuses gerückt, was ebenfalls gut auf den neuen Boxen zu sehen ist.Seitlich steht der im Goldton des Geräts gehaltene iPhone-Schriftzug. Die Rückseite listet die schon von früheren iPhone-Modellen bekannten Informationen zum Gerät, das übliche Kleingedruckte und die Seriennummer auf. Anhand der Fotos ist außerdem zu erkennen, wie das Oberflächenmaterial der iPhone-Verpackung beschaffen ist: Es glänzt und reflektiert leicht die Umgebung. Ben Geskin, der schon diverse Male Apple-Leaks verbreitete, hat die Bilder über seinen Twitter-Account veröffentlicht.Nach der Präsentation am 10. September und dem Vorbestellungsbeginn am 13. September wird die neue Generation des iPhones am 20. September in die virtuellen und realen Läden kommen. Zusätzlich zum iPhone 11 Pro und dem iPhone 11 Pro Max gibt es mit dem iPhone 11 auch einen Nachfolger des iPhones XR. Es bleibt abzuwarten, ob Apple die OLED-Modelle und die LCD-Variante auch über das Verpackungsdesign voneinander separiert.