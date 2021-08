iPad gegen den Rest: Zahlen zur Marktdominanz

IDC: Apple wuchs, Markt wuchs stärker

Viele hatten den Tablet-Markt bereits abgeschrieben, denn auf eine recht kurze Hochphase nach dem Marktstart des iPads folgte die rasche Trendumkehr. Keinesfalls ersetzten Tablets normale Computer, stattdessen stellten die meisten Nutzer fest, dass es sich vorrangig um Zusatz-Devices zum Medien-Konsum handelte. Apple wurde jedoch nicht müde, volle Energie in die Weiterentwicklung des iPads zu investieren und zudem dessen Rolle als Produktivgerät hervorzuheben. Vergleicht man Apples Abschneiden mit den anderen Marktakteuren, so scheint sich die Gesamtstrategie ausgezahlt zu haben. Der IDC zufolge ist das iPad weiterhin mit deutlichem Abstand Marktführer. Die Vielzahl an günstigen Android-Tablets schaffte es nachhaltig nicht, zumindest einmal die Stückzahlen des iPads zu erreichen.Den Marktforschern zufolge setzte Apple in den Monaten April bis Juni 12,9 Millionen iPads ab und erzielte damit einen Anteil von 31,9 Prozent. Obwohl die Stückzahlen um rund 3,5 Prozent stiegen, verlor Apple 0,2 Prozent Marktanteil – denn für die gesamte Branche ging es um 4,2 Prozent nach oben. Besonderes Wachstum verzeichnete Lenovo mit einem Plus von 64,5 Prozent auf insgesamt 4,7 Millionen verkaufte Tablets. Samsung und Amazon schlugen sich mit 13,3 bzw. 20,3 Prozent mehr ebenfalls sehr gut. Dennoch schaffen es die zweit- und drittplatzierten Herstellers nicht einmal kombiniert, mehr Geräte als Apple an die Kunden zu bringen.Strategy Analytics kommt auf etwas andere Zahlen und sieht Apple sogar bei 35 Prozent Marktanteil bei einer Wachstumsrate von 11 Prozent im Jahresvergleich. Demnach müsste man Samsung, Lenovo und Amazon gemeinsam antreten lassen, um knapp das iPad zu übertreffen. Da Apple zudem ein höheres Preissegment als die meisten anderen Anbieter bedient, dürfte es beim erzielten Gewinn noch positiver aussehen. Bekanntlich schielt Apple nicht darauf, um jeden Preis hohe Stückzahlen zu erreichen, denn Marge und Gewinn gelten als wichtigeres Ziel.