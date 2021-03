iPad Pro (2021) und AirPods 3: Zubehör von Drittanbieter mit neuen Details

iPad Pro bald mit weniger Löchern für Lautsprecher?



Quelle: Links: Hülle für iPad Pro (2020). Rechts: Hülle für das kommende iPad Pro mit kleinerer Aussparung.Quelle: ESR

ESR mit Hüllen für AirPods 3

Hersteller von Zubehörprodukten wissen meist schon um die Maße neuer Apple-Geräte Bescheid, ehe diese offiziell vorgestellt werden. Das ist auch sinnvoll: So können die Anbieter bereits zum Launch eines neuen iPhones, iPads et cetera mit entsprechenden Hüllen, Schutzfolien und Peripheriegeräten aufwarten. Für Apple kann das aber unangenehme Folgen haben: So dringen manchmal Details zu Geräten nach außen, die noch einer Präsentation harren. Nun prescht ein Dritthersteller vor und und stellt seine neuesten Produkte vor: Diese sind für AirPods und iPads bestimmt, die bislang nicht angekündigt wurden.Bei ESR handelt es sich um einen Anbieter zahlreichen Zubehörs für Apple- und Android-Geräte. Er listet bereits einige Hüllen für das kommende iPad Pro auf. Diese liegen in zwei Varianten vor: So soll es auch weiterhin eine Variante des Tablets mit einem 11 Zoll großen Display geben. Die größere Ausführung des iPad Pro weist hingegen eine Bildschirmdiagonale von 12,9 Zoll auf. Auffällig ist die Aussparung am Rand der Hülle: Diese fällt für die 2021er-Versionen ein wenig kleiner aus. ESR erklärt gegenüber MacRumors , dass das kommende iPad Pro tatsächlich über weniger Löcher für die Lautsprecher verfügen werde. Früheren Berichten zufolge reduziere Apple die Anzahl der Löcher um etwa ein Drittel: Für die kleine Variante des iPad Pro hieße das, dass sie künftig mit etwa acht bis neun statt 13 Löchern pro Lautsprecher auskommen müsse. Beim großen Schwestermodell sind es aktuell 17 Löcher für jeden Lautsprecher, die Zahl könnte sich auf ein knappes Dutzend verringern. Inwiefern diese Entscheidung Einfluss auf den Klang nähme, ist ungewiss.Beim selben Hersteller finden sich auch Schutzhüllen für AirPods 3 – aktuell steht die zweite Generation der beliebten Bluetooth-Kopfhörer zum Kauf bereit. Die gezeigten Hüllen erinnern in ihrer Form an das Case der AirPods Pro:Die Internetseite 52audio präsentierte bereits Fotos von angeblichen AirPods 3, deren Case-Design mit den von ESR gezeigten Bildern übereinzustimmen scheint.