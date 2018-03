iPad, Apple Pencil, AppleCare+: Wo Apple gestern die Preise senkte

Apple Pencil: 10 Euro weniger

Dass Apple beim neuen iPad 9,7'' nicht mit einer Vielzahl von spektakulären und bisher ungeahnten Hardware-Features glänzen würde, war abzusehen. Die Funktion dieses Tablets ist auch eine gänzlich andere: Es soll günstig sein. Für Apple-Verhältnisse ungewöhnlich reduzierte der Konzern den Einstiegspreis sogar signifikant um 50 Euro von 399 auf 349 Euro (Store: ). Damit schlägt das Apple-Tablet sogar den einen Tag vorher vorgestellten Konkurrenten von Google und Acer, das Chromebook Tab 10 (MTN berichtete: ).Um die Schwelle zum Kauf des iPad noch niedriger zu legen - und natürlich den Absatz des Produkts zu erhöhen -, hat Apple im Zuge dessen auch weitere Preissenkungen vorgenommen. So kostet beispielsweise der Apple Pencil als direktes Zubehör nur noch 99 statt bisher 109 Euro (Store: ). Klar, es ist immer noch eine spürbare Investition für einen Eingabestift, aber für preissensitive Kunden hat Apple als günstigere Alternative den Logitech Crayon Stylus für 49 Dollar beworben.Schließlich und endlich bietet Apple künftig auch den erweiterten Hardware-Schutz fürs iPad für weniger Geld an. Kostete AppleCare+ bislang für sämtliche Modelle 99 Euro, gibt es künftig eine eigene Unterkategorie für iPad und iPad mini für nur noch 79 Euro (Store: ). AppleCare+ beinhaltet Telefonsupport durch Experten, auf zwei Jahre ausgedehnte Garantie inklusive zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, für die dann lediglich eine Servicegebühr von 49 Euro anfällt.Die tatsächlichen Verbesserungen des iPad 9,7'' von 2018 beschränken sich gegenüber dem 2017er Modell auf einen leicht aktualisierten Prozessorchip (A10 Fusion statt A9) und die Kompatibilität mit dem Apple Pencil, die vorher den hochpreisigen iPad Pro vorbehalten war. An Formfaktor, Gehäuse mit Home-Button und Touch ID als Entsperrmethode änderte sich nichts. Der Apple Pencil gilt als professionelles Werkzeug für Kreative, da durch Drucksensibilität und Winkelmessung ein sehr echtes Zeichengefühl erzeugt wird.Weiterführende Links: