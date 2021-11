Verkaufszahlen: Apple erstmals seit vielen Jahren größter Smartphone-Anbieter in China

Apple vor Vivo und Oppo

Kunden in China immer mehr an Highend-Geräten interessiert

iPhone-Verkaufsanstieg von 46 Prozent

iPhones sind in China wieder auf der Überholspur, was vor allem mit der Veröffentlichung des iPhone 13 im September zu tun hat. Das geht aus einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research hervor. Die aktuelle iPhone-Generation entpuppte sich in China als großer Verkaufstreiber und katapultierte Apple auf Platz 1 der erfolgreichsten Smartphone-Anbieter im China-Markt. Kein Smartphone-Hersteller verkaufte im Oktober 2021 mehr Geräte im Reich der Mitte als das Unternehmen aus Cupertino.Apple verdrängte im Oktober 2021 den bisherigen Spitzenreiter Vivo von der ersten Position der Hersteller mit den meisten Smartphone-Verkäufen in China. 22 Prozent aller im letzten Monat über die realen und virtuellen Ladentische Chinas gegangenen Smartphones waren iPhones, so Counterpoint . Kein anderer Hersteller kann so starke Verkäufe vorweisen. Auf Platz 2 folgt Vivo mit 20 Prozent. Dahinter kommen Oppo (18 Prozent) und Huawei (8 Prozent).Nachdem Huawei in China immer mehr an Boden im Smartphone-Geschäft verliert, gibt es bei der Spitzenposition der meistverkauften Geräte häufigere Wechsel. Oppo und Vivi lieferten sich 2021 einen Zweikampf an der Spitze, während Apple seit dem Sommer immer mehr aufholte.Apples Sprung auf den ersten Platz (im Oktober) bedeutet die erste Top-Position des Unternehmens bei Smartphone-Verkäufen in China seit Dezember 2015. Counterpoint sieht als einen der Gründe dafür das wachsende Interesse chinesischer Kunden an Highend-Geräten. Zudem priorisiere die Zuliefererkette in der aktuell angespannten Liefersituation Premium-Smartphones mit hohen Margen, was Apple ebenfalls zugutekomme.Dank des Marktstarts des iPhone 13 gelang Apple im Oktober ein iPhone-Verkaufsanstieg von 46 Prozent (im Vergleich zum September). Das Unternehmen wandte sich damit gegen den allgemeinen China-Markttrend stagnierender Smartphone-Verkäufe. Im Handy-Gesamtmarkt betrug der monatliche Verkaufsanstieg im gleichen Zeitraum lediglich 2 Prozent, da viele Kunden auf Rabatte des in China bedeutsamen "Single's Day" (11. November) warteten.