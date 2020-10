Weitere Neuerungen: iOS 14.1, Apple Arcade, iPhone 11 Pro, HomePod & Intercom

iOS 14.1 und iPadOS 14.1

Update 23:03

Apple Arcade kostenlos bei Hardware-Käufen

iPhone 11 erhältlich, Pro eingestellt

HomePod und Intercom

Neben den großen Ankündigungen wie iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max gibt es auch noch zahlreiche weitere Neuerungen, welche auf dem Event aber nicht zur Sprache kamen. Wir fassen zusammen, was sich sonst noch am heutigen Abend tat.Auf Apple Update-Servern sind die Einträge für iOS 14.1 und iPadOS 14. bereits hinterlegt, allerdings erscheinen die Aktualisierungen noch nicht. Aus diesem Grund ist unklar, ob es sich möglicherweise nur um Updates handelt, welche ausschließlich für das iPhone 12 sowie das iPad Air 4 gedacht sind. Letzteres ist übrigens weiterhin nicht verfügbar – im Store spricht Apple wie zuvor von "im Oktober".: iOS 14.1 und iPadOS 14.1 sind aktuell im Entwicklerportal als "Golden Master"-Versionen deklariert, nicht als finale Version.Erwirbt man ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder einen Mac, so spendiert Apple fortan drei kostenlose Monate Apple Arcade. Während es zuvor nur einen großzügigen Probezeitraum für Apple TV+ gab, will Apple nun wohl auch den Spieledienst an mehr Kunden bringen. Eine wichtige Einschränkung: Wer drei iPhones kauft, erhält natürlich keine neun Monate Apple Arcade – wie im Falle von Apple TV+ ist das Angebot nur einmalig wahrzunehmen.(Store: In früheren Jahren bot Apple stets eine ältere iPhone-Generation als günstigere Einstiegsversion an. Dies bleibt auch trotz des diversifizierten Spektrums zwischen iPhone SE, iPhone 12 mini bis hin zum iPhone 12 Pro Max so. Während das iPhone 11 Pro sowie iPhone 11 Pro Max ab sofort nicht mehr erhältlich sind, führt Apple das iPhone 11 weiterhin im Sortiment. Der Preis liegt bei mindestens 661 Euro . Das sind rund 120 Euro weniger als man für ein iPhone 12 mini aufbringen muss – und 220 Euro weniger als für ein iPhone 12.Im Event-Video demonstrierte Apple die neue Intercom-Funktion, um Sprachnachrichten per HomePod an alle verbundenen Geräte (andere HomePods, iPhones, iPads, sogar CarPlay) durchzustellen – und andersherum. Apple äußerte sich nun auch zum regulären HomePod und versprach, dass Intercom per Software-Update für den großen HomePod nachgeliefert wird – bis Ende des Jahres.