iOS-Updates über 5G und mehr: Systemeinstellung des iPhone 12 zündet den Turbo

Geballte 5G-Power: Nutzer muss tätig werden

5G verbraucht mehr Daten – und Energie

Wer ein iOS-Update auf seinem Gerät installieren möchte, dem bleiben bislang nur zwei Optionen: Entweder bedient man sich eines Kabels und stößt die Aktualisierung über den Finder (oder iTunes) an, oder man tätigt das Update am iPhone selbst – sofern es über ausreichend Energie und eine WLAN-Verbindung verfügt. Internet über Mobilfunk stellt für Apple keine zulässige Möglichkeit dar, wenngleich in manchen Regionen eine flotte LTE-Verbindung höhere Datenraten verspricht als eine allzu träge DSL-Leitung. 5G läutet jedoch einen Paradigmenwechsel ein: Eine neue Option in den Systemeinstellungen schaltet den Datenturbo bei so manchem Anwendungsgebiet hinzu – darunter auch Aktualisierungen des Betriebssystems.Die neueste Generation des iPhones steht ganz im Zeichen von 5G – Apple trug diesem Feature im Rahmen des „Hi, Speed“-Events Rechnung und erwähnte die enormen Geschwindigkeitszuwächse in nahezu allen Belangen. Wer nun ein iPhone 12 kauft und über einen 5G-fähigen Tarif verfügt, könnte sich aber wundern: Man gewinnt den Eindruck, dass die neuen iPhones die Möglichkeiten des neuen Mobilfunkstandards nicht vollends ausschöpfen. So verspricht Apple etwa FaceTime-Anrufe und die Wiedergabe von Medieninhalten in höherer Qualität – das geschieht aber nicht ohne das Zutun des Anwenders: Dieser muss zuerst in die Systemeinstellungen gehen und einwilligen, dass 5G auch bei diesen Einsatzgebieten zum Tragen kommt.Entscheidet sich der Nutzer für den oben genannten Modus, hat das auch Auswirkungen auf die Apps von Drittanbietern – und den Datenverbrauch. Anwender sollten sich darüber im Klaren sein, dass mit dieser Einstellung weit mehr Daten über den Äther fließen als im Standard-Modus. Das trifft vor allem dann zu, wenn iOS-Updates anstehen: Diese lassen sich erstmals über eine Mobilfunkverbindung herunterladen – und sind oft mehrere Hundert Megabyte groß. Außerdem zehrt 5G auch am Akku, wie erste Tests zeigen. So mag es durchaus sinnvoll erscheinen, den Standard-Modus zu aktivieren – und iOS-Updates wie gehabt über eine WLAN-Verbindung vorzunehmen.