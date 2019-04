iOS-Tipp: Safari-Links schnell in neuem Tab öffnen

Mit zwei Fingern zum neuen Tab

Weitere Link-Optionen in iOS

Die iOS-Variante von Safari bietet mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, Websites zu öffnen. Während manche Optionen direkt ersichtlich sind, offenbaren sich andere Methoden erst durch Ausprobieren oder per Hinweis in einem Support-Dokument.Bei Links etwa gibt der Apple-Browser dem Nutzer die Gelegenheit, diese direkt im gleichen Tab zu laden oder in einem neuen Tab zu öffnen. Zusätzlich zur letztgenannten Möglichkeit lässt sich in den iOS-Einstellungen für Safari festlegen, ob der Browser bei der Option „Link öffnen“ die Variante „In neuem Tab“ oder „Im Hintergrund“ wählt. Wer Links unabhängig von den Voreinstellungen schnell und einfach in einem neuen Tab öffnen möchte, kann dazu eine simple Fingergeste verwenden.Um beliebige Links in einem neuen Tab zu öffnen, genügt es, diese mit zwei Fingern gleichzeitig anzuklicken – schon wird der jeweilige Inhalt der verlinkten Internetseite in einem neuen Tab geladen. Ob der Apple-Browser automatisch zum neuen Tab springt oder diesen im Hintergrund öffnet, hängt davon ab, welche Option der Anwender in den iOS-Einstellungen wählt. iPhone-Nutzer legen via „Links öffnen“ (Einstellungen > Safari > Links öffnen) fest, ob neue Tabs direkt oder nur im Hintergrund geöffnet werden. Beim iPad heißt die Einstellung „Neue Tabs im Hintergrund öffnen“ (Einstellungen > Safari > Neue Tabs im Hintergrund öffnen).Zusätzlich zur Zwei-Finger-Methode ermöglicht es iOS dem Anwender außerdem, verschiedene Funktionen direkt für den jeweiligen Link anzuwählen. Dazu tippt der Nutzer mit einem Finger auf den jeweiligen Link und lässt den Finger kurze Zeit auf der markierten Stellen. Daraufhin öffnet sich eine neue Anzeige, die Anwendern die Wahl überlässt, ob sie den Link öffnen, kopieren, im Hintergrund laden, zu Apples iCloud-gestützter Leseliste hinzufügen oder mit anderen Apps teilen möchte. Letztgenannte Möglichkeit öffnet das Teilen-Menü von iOS.