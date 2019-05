iOS-Tipp: Minutengenaue Zeiteinstellung beim Wecker und anderen Apps

Per doppeltem Tippen zur präziseren Zeiteinstellung

Für viele iPhone-Nutzer gehört die iOS-Zeiteinstellung für Termine, Erinnerungen oder Wecker zum Alltag. Um ein möglichst schnelles Scrollen durch die Minuten jeder Stunde zu ermöglichen, hat das Unternehmen sich für 5-Minuten-Schritte entschieden. Der Nachteil daran sind die fehlenden minutengenauen Zwischenschritte. Uhrzeiten wie etwa „14:03 Uhr“ sind – außer via Siri-Spracheingabe – wegen der 5-Minuten-Abstände auf den ersten Blick nicht möglich.Diverse iDevice-Anwender wünschen sich aber ein ebensolches höheres Maß an Eingabegenauigkeit, beispielsweise beim Stellen von Weckern. Und tatsächlich gibt es eine simple Methode, mit der Nutzer schnell und einfach die minutengenaue Darstellung bei der Zeiteinstellung in diversen Apps aktivieren können.Um statt der 5-Minuten-Schritte eine minutengenaue Ansicht zu erhalten, genügt es, im Fenster der eingeblendeten Zeiteinstellung doppelt auf das Display zu tippen – schon wechselt die Anzeige automatisch zu der präziseren Zeiteinstellung.Doch Apple scheint das Feature nicht ganz konsequent auf die hauseigenen Apps des mobilen Betriebssystems verteilt zu haben. Während der Doppeltipp-Trick in der Kalender-App und dem iOS-Wecker funktioniert, lässt sich die minutengenaue Anzeige in der Erinnerungen-App nicht aktivieren. Zudem wechselt die minutengenaue Zeiteinstellung nach einem weiteren Doppeltipp nur im Kalender wieder zurück zu den 5-Minuten-Schritten, nicht aber beim Wecker. Bei der letztgenannten Anwendung springt die Ansicht trotz diverser weiterer Doppeltipps nicht mehr auf die 5-Minuten-Ansicht zurück. Getestet wurde auf einem iPhone SE (iOS 12.2).