iOS 16: Einheiten-Konvertierung in Messages und weiteren Apps

iOS 16 erhält systemweite Umrechnungsfunktion

Währungskonvertierung und Unterstützung von Zeitzonen

Das Leben könnte so einfach sein, wenn sich weltweit alle an dieselben Einheiten hielten. Die Wirklichkeit sieht allerdings selbst im Jahr 2022 anders aus. Vor allem in den Vereinigten Staaten verwendet man Meilen statt Kilometer, Gallonen statt Liter und natürlich Zoll statt Zentimeter. Auch bei der Angabe von Temperaturen gibt es Unterschiede: Während zwischen New York und Hawaii in Fahrenheit gerechnet wird, setzen die meisten anderen Länder seit langer Zeit auf Celsius. Hinzu kommt, dass selbst in den USA bestimmte Gruppen die international festgelegten Einheiten nutzen (müssen), etwa Wissenschaftler und Techniker.Im Alltag nicht nur von US-Amerikanern kommt es daher häufig vor, dass Einheiten umgerechnet werden müssen. Wer beispielsweise wissen möchte, wie viele Zentimeter die Diagonale eines 6,1-Zoll-Displays etwa des iPhone 13 aufweist, muss Siri befragen oder ein entsprechendes Konvertierungstool nutzen. Dieser Umweg wird künftig in vielen Fällen nicht mehr erforderlich sein. Apple spendiert iOS 16 und iPadOS 16 nämlich eine Umrechnungsfunktion, welche in zahlreichen Apps automatisch zur Verfügung steht, unter anderem in so wichtigen Anwendungen wie Messages und Mail. Das erleichtert, wie der Kurzbefehle-Experte Federico Viticci von MacStories herausfand und auf Twitter meldete, Konversationen über die Grenzen von Ländern und Kontinenten hinweg erheblich.Die neue Funktion für die Smartphones und Tablets aus Cupertino geht dabei über die Konvertierung von Temperatureinheiten, Längen, Flächen, Volumina oder Gewichten hinaus. Viticci zeigt in seinen Tweets mit einigen Screenshots, dass iOS 16 und iPadOS 16 zudem Währungsumrechnungen vornehmen können. Außerdem unterstützt das neue Tool die Konvertierung von Zeitangaben und berücksichtigt dabei die jeweiligen Zeitzonen der Konversationspartner. Termine lassen sich automatisch mit der richtigen Ortszeit in den Kalender übertragen oder als Erinnerung speichern. Die Umrechnung erfolgt direkt in der jeweiligen App, und zwar durch einen Fingertipp auf die automatisch erkannte und mit einer Unterstreichung markierte Angabe. Das neue Feature steht in iOS 16 und iPadOS 16 systemweit zur Verfügung und lässt sich in sämtlichen von Apple mitgelieferten Apps nutzen, also beispielsweise auch in Notizen und Kalender. Ob Apple das Konvertierungstool in macOS Ventura ebenfalls integriert, ist derzeit nicht bekannt.