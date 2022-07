iOS 16: Diese Neuerungen gibt es nicht direkt beim Start – eine Übersicht

Freeform: Virtuelles Whiteboard kommt „später in diesem Jahr“



Quelle: Apple

Sperrbildschirm: Live-Aktivitäten fehlen zunächst noch

Matter kommt als separates Update der Home-App



Quelle: Apple

CarPlay, Web-Push-Benachrichtigungen und SharePlay

Ein Sperrbildschirm mit erweiterten Möglichkeiten, zusätzliche Features in der Nachrichten-App und Apple Pay Later: Das sind nur einige der Neuerungen, welche Apple im Rahmen der WWDC für iOS 16 und iPadOS 16 ankündigte. Allerdings ist bereits jetzt klar, dass sich nicht alle Anfang Juni präsentierten Funktionen unmittelbar nach der Freigabe der finalen Versionen der Betriebssysteme für iPhone und iPad nutzen lassen werden. Bei einigen Features müssen sich die Nutzer der Smartphones und Tablets aus Cupertino noch etwas länger in Geduld üben. Wir fassen zusammen, welche Neuerungen das kalifornische Unternehmen erst zu einem späteren Zeitpunkt nachreicht.Freeform heißt eine neue App, die Apple während der Präsentation von iOS 16 prominent hervorhob. Dabei handelt es sich um eine Art virtuelles Whiteboard, welches der Zusammenarbeit von mehreren Mac-, iPhone- und iPad-Nutzern dient. Die Teilnehmer eines „Freeform-Meetings“ können in Echtzeit an Projekten arbeiten und dabei unter anderem Notizen, Bilder, Videos und Audiodateien einfließen lassen. Die App stellt dafür eine Arbeitsfläche bereit, welche sich automatisch an das jeweils genutzte Gerät anpasst. Die Funktion wird Apple nach eigenen Angaben „später in diesem Jahr“ zur Verfügung stellen, der genaue Zeitpunkt ist bislang nicht bekannt.Den von Apple ebenfalls groß angekündigten neuen Sperrbildschirm gibt es natürlich direkt beim Erscheinen von iOS 16 und iPadOS 16. Ein praktisches Feature fehlt allerdings zunächst und wird erst in einem späteren Update enthalten sein: Live-Aktivitäten. Mit dieser Funktion lassen sich auf dem Lockscreen Ereignisse quasi in Echtzeit verfolgen, beispielsweise Zwischenstände von Sportereignissen oder der Verlauf von Lieferungen. Das Feature soll bis Ende 2022 nachgereicht werden.Apple unterstützt bekanntlich den universellen Smarthome-Standard namens Matter. Wie bereits berichtet hält dieser Einzug in die neue Home-Architektur, welche Apple in einer neuen Version der Home-App zum Einsatz bringt (siehe ). Diese wird allerdings zunächst nicht in iOS 16 und iPadOS 16 enthalten sein, sondern in Form eines separaten Updates zur bereitgestellt. Hinsichtlich des Termin der Aktualisierung macht Apple wie schon bei Freeform lediglich die Angabe „später in diesem Jahr“.Die nächste CarPlay-Generation wird frühestens Ende 2023 an den Start gehen, das teilte Apple bereits während der Vorstellung im Rahmen der WWDC mit. Wie einige Autohersteller den wesentlich erweiterten Funktionsumfang einschätzen, haben wir vor einiger Zeit in einer entsprechenden Meldung zusammengefasst. Ebenfalls erst im kommenden Jahr wird es in iOS/iPadOS 16 die neuen Web-Push-Benachrichtigungen in der mobilen Version von Safari geben. Etwas früher kommen kontaktfreudige Spielefans in den Genuss eines neuen Features: SharePlay-Support für das Game Center steht zwar beim Start von iOS 16 noch nicht zur Verfügung, wird aber Apple zufolge noch in diesem Jahr nachgereicht.