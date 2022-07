Kurz: iOS 16 und neue Home-Architektur – Feature wird nachgereicht +++ Siri Remote erhält Firmware-Update

Neue Home-Architektur mit späterem iOS-16-Update

Siri Remote mit neuer Firmware

Bei einem Major Release von Apple handelt es sich in aller Regel um eine ziemlich ambitionierte Angelegenheit: Das Unternehmen verspricht bei der Präsentation einer neuen iOS- oder macOS-Version eine ganze Fülle an neuen Features. Es ist allerdings alles andere als selten, dass Cupertino für das eine oder andere Feature etwas mehr Zeit benötigt und dieses dann später nachreicht: So mussten Nutzer über acht Monate nach Release von iOS 11 warten, ehe ihnen die bereits zur WWDC 2017 angekündigte Möglichkeit eingeräumt wurde, ihre Nachrichten über die iCloud zu synchronisieren.Das von Apple proklamierte Update der Home-Architektur scheint ebenfalls ein wenig auf sich warten zu lassen: So verrät eine Fußnote auf der „iOS 16 Preview“-Seite, dass dieses mit einer separaten Aktualisierung der Home-App einhergeht. Hierfür veröffentliche das Unternehmen ein Software-Update, das „später in diesem Jahr“ verfügbar sei. Völlig überraschend ist dieser Schritt nicht: Cupertino verkündete bereits ein späteres Update der Home-App für iPadOS 16, das aller Voraussicht nach den Matter-Standard implementiert. Es lasse sich manuell vom Anwender einleiten. Wer sein iPad dann weiterhin als Hub-Zentrale benötigt, sollte die Aktualisierung allerdings nicht anstoßen (siehe hier ).Wer ein neues Apple TV ersteht, erhält die überarbeitete Siri Remote: Im Gegensatz zum Vorgängermodell weist das Zubehör einen separaten Knopf zum Ein- und Ausschalten auf, außerdem wich das Touchfeld einem touchbasierten Clickpad.Ab sofort steht ein Firmware-Update für die aktuelle Baureihe der Fernbedienung bereit: Dieses hebt die Buildnummer von 9M6772 auf 10M1103 an – in den Einstellungen des Apple TV nennt sich die Version „0x0070“. Wie immer äußert sich Apple nicht zu den Neuerungen einer solchen Firmware-Aktualisierung, außerdem kann diese nicht manuell angestoßen werden – das automatische Prozedere erinnert an die hauseigenen AirPods. Die Siri Remote gilt gemeinhin als deutlich verbesserte Version ihrer Vorgängerin, allerdings beschweren sich manche Anwender über ein bisweilen unzuverlässig arbeitendes Clickwheel. Möglicherweise sorgt das neue Update in dieser Sache für Abhilfe.