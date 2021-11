macOS 12.1 und iOS 15.2 – Apple wechselt in den schnellen Releasetakt, dritte Beta erschienen

Zahlreiche Neuerungen in bisherigen Betas aufgetaucht

Aktuelle Betaversionen

macOS 12.1, Beta 3, Buildnummer: 21C5039b (veröffentlicht: 16.11.2021)

iOS 15.2, Beta 3, Buildnummer: 19C5044b (veröffentlicht: 16.11.2021)

iPadOS 15.2, Beta 3, Buildnummer: 19C5044b (veröffentlicht: 16.11.2021)

watchOS 8.3, Beta 3, Buildnummer: 19S5044c (veröffentlicht: 16.11.2021)

tvOS 15.2, Beta 3, Buildnummer: 19K5043b (veröffentlicht: 16.11.2021)

Alle Hardware des Produktjahres 2021 ist gezeigt, doch bei der Software wird sich in den nächsten Wochen noch etwas tun. Es ist allgemein davon auszugehen, dass die kommenden Systemupdates bis Mitte Dezember erscheinen. In den ersten beiden Betaversionen fielen bereits zahlreiche Änderungen auf – es handelt sich also nicht nur um kleine Bugfixes, sondern tatsächlich um größere funktionelle Verbesserungen. Ab sofort steht die dritte Beta für alle registrierten Entwickler zur Verfügung. Somit ließ Apple zwischen zwei Builds nur noch eine Woche verstreichen und wechselten in den schnellen Release-Zyklus. Bekanntlich markiert dieser Schritt stets den Zeitpunkt, wenn sich an den jeweiligen Betas nicht mehr sonderlich viel tut, sondern Apple den letzten Feinschliff vor Marktreife anbringt.Vom lokalen Scan nach illegalen Inhalten hat sich Apple zwar vorläufig verabschiedet, eine andere der vor Monaten angekündigten Kinderschutzverfahren kommt aber demnächst. "Communication Safety" soll ermöglichen, Minderjährige vor schädlichem Content zu schützen. Wie das Feature im Detail funktioniert, haben wir in dieser Meldung dargelegt. Ebenfalls neu ist der ""App Privacy Report", ein Datenschutzbericht, um den Drittanbieter-Zugriff auf Nutzerdaten zusammenzufassen. Außerdem gibt es direkt in der Mail-App Wegwerf-Adressen – und Nutzer können ihren digitalen Nachlass verwalten, indem Sie nach ihrem Ableben Hinterbliebenen gespeicherte Inhalte übertragen. Des Weiteren nahm sich Apple der TV-App an (siehe diese Meldung: ).Zuletzt wie immer der kurze Statusbericht zur Downloadsektion im Entwicklerbereich. Apple führt derzeit die folgenden Releases als Betaversion auf, angegeben sind Buildnummer und das Veröffentlichungsdatum.